Cuba : les USA recherchent des dissidents pour faire tomber le régime

L’administration américaine durcit son discours à l’égard de Cuba. En effet, le gouvernement a annoncé vouloir identifier au sein même de l’État, des interlocuteurs qui seraient susceptibles de pousser en faveur d’un changement de régime. Il apparaît d’ailleurs, que celui-ci est à bout de souffle.

Afin d’accentuer la pression, les États-Unis ont également annoncé vouloir bloquer le pétrole vénézuélien d’entrer sur le sol cubain. Selon Washington, d’ici à quelques semaines, le gouvernement pourrait manquer de matière première, facilitant ainsi un renversement du régime communiste actuellement au pouvoir.

Washington cherche à accélérer le changement de régime cubain

En travaillant avec des sources présentes sur place, le gouvernement américain espèrerait, par la même occasion, accélérer le processus. L’idée ? Opérer une transition à la fois rapide mais stable. Aucun document officiel ne détaille toutefois une stratégie formalisée, laissant ainsi entendre que Washington se cherche encore à ce sujet sujet.

L’exécutif américain peut aussi compter sur la perte de soutiens extérieurs, notamment en Amérique latine. La Havane, dirigée depuis 70 ans par les Communistes, ne peut plus compter sur certains partenaires autrefois fiables, comme le Vénézuéla donc, l’Argentine ou Salvador, qui se sont tournés vers des régimes totalement différents.

Les autorités cubaines, vigilantes quant aux annonces américaines

Naturellement, à Cuba, les développements récents qui ont été observés au sud du continent, sont scrutés, analysés. Aucun commentaire officiel n’a été formulé par les autorités cubaines quant à leur situation ou quant à la volonté américaine de forcer la main au régime. Cependant, les observateurs notent une vigilance accrue face aux signaux envoyés depuis Washington.

Un changement de régime à Cuba impliquerait une profonde remodélisation des forces géopolitiques aux USA. Dans le même temps, les États-Unis ont obtenu un accord sur le Groenland, ce qui leur permettrait d’avoir la main-mise sur les questions sécutiraires dans les territoires les entourants.