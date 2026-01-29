Cybercriminalité : la Chine exécute 11 accusés dans une affaire en Birmanie

La Chine continue d’opérer contre les groupes et réseaux cybercriminels. En effet, la justice vient d’annoncer qu’onze personnes, reconnues coupables d’avoir drigié ou participé à ce type de réseau, venaient d’être exécutées. Des charges de fraude à grande échelle, enlèvements, actes de violence et meurtres avaient notamment été retenues à leur encontre.

Parmi les victimes, se trouvent des représentants de la famille Ming. Il s’agit d’un des clans les plus importants dans l’univers du crime en Chine et donc, de la cybercriminalité. Leurs agissements auraient d’ailleurs entraîné la mort de quatorze personnes et fait des dizaines de blessés.

La Birmanie, lieu d’implantation privilégié

Concrètement, les réseaux opéraient sous la forme de centres d’appels clandestins. Ceux-ci étaient installés hors de Chine, en Birmanie notamment, mais ciblaient des internautes chinois avant de peu à peu s’étendre au reste de l’Asie puis à l’interntional. Fausses relations sentimentales, proposition d’investissement en cryptomonnaies… Plusieurs scénarios étaient effectivement afin de convaincre les potentielles victimes de fournir informations, données personnelles et bancaires.

Les montants détournés ont progressivement atteint une échelle industrielle (jusqu’à dix milliards de yuans entre 2015 et 2023, soit environ 1,4 milliard de dollars) portés par un recrutement massif de personnes consentantes, pour certaines, forcéespour d’autres. Certains individus ont évoqué des pressions, des violences voire des tortures, les forçant ainsi à rester sur place et à travailler pour ces groupements mafieux organisés.

Pékin, sous pression de l’oponion publique

Pékin, à travers cette annonce, frappe fort. C’est un signe à l’endroit des cybercriminels. Un geste qui démontre la volonté du gouvernement d’accentuer la lutte contre ces agissements, alors que l’oponion publique, de plus en plus confrontée à ce type d’arnaques, a accentué la pression sur les dirigeants. Reste à savoir si ces agissements auront n effet sur le long-terme ou si ces réseaux parviendront à se restructurer pour reprendre leurs agissements.