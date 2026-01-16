Davido au cœur d’un conflit de paternité au Nigeria : Ayo Labinjoh et sa fille dénoncent des pressions

À Lagos, au Nigeria, Ayo Labinjoh et sa fille Anuoluwapo Mitchelle, âgée de 12 ans, ont publiquement réagi au récent démenti de Davido concernant une affaire de paternité qui dure depuis plusieurs années. La mère affirme que sa fille est issue d’une relation passée avec la star de l’Afrobeats, une version contestée par l’artiste. Les deux concernées dénoncent aujourd’hui des pressions, des menaces et la diffusion d’informations qu’elles jugent inexactes rapportent plusieurs sources dont Punch. Au cœur de cette affaire sensible, la reconnaissance de paternité et la fiabilité des tests ADN restent les principaux enjeux.

Le dossier oppose depuis longtemps Ayo Labinjoh à David Adeleke, connu sous le nom de Davido. La chanteuse affirme que sa fille est née d’une relation passée avec l’artiste nigérian. Cette version des faits est contestée par le musicien, qui assure ne pas être le père biologique de l’enfant. La polémique, longtemps en retrait de l’actualité, a récemment refait surface après une nouvelle prise de parole publique de Davido, dans laquelle il a réitéré son démenti.

Face à cette sortie médiatique, Ayo Labinjoh et sa fille ont décidé de s’exprimer. Elles dénoncent ce qu’elles décrivent comme une campagne de pression visant à les faire taire. La jeune Anuoluwapo affirme avoir reçu des messages qu’elle considère comme intimidants, tandis que sa mère évoque des tentatives de discrédit de leur témoignage. Selon elles, certaines informations relayées par l’entourage de l’artiste seraient trompeuses et présenteraient une version incomplète de la situation.

Nigeria : accusations d’intimidation dans l’affaire de paternité impliquant Davido

Au centre du différend se trouve la question des tests ADN. Davido affirme avoir réalisé plusieurs examens médicaux confirmant qu’il n’existe aucun lien biologique avec l’enfant. Ayo Labinjoh conteste cette affirmation et soutient qu’un seul test aurait été effectué, dans des conditions qu’elle juge discutables. Elle réclame un nouvel examen, conduit par un laboratoire indépendant, afin d’obtenir un résultat qu’elle estime plus fiable et transparent.

La mère insiste sur le fait que sa démarche vise avant tout à établir la vérité, plutôt qu’à alimenter une polémique publique. Elle considère qu’un test indépendant permettrait de clore définitivement le débat. En attendant, elle accuse Davido d’utiliser son influence médiatique pour imposer sa version des faits. La jeune Anuoluwapo, de son côté, explique que cette exposition affecte son quotidien et son équilibre personnel, estimant que sa voix n’est pas suffisamment entendue face à celle d’une célébrité internationale.

L’entourage de Davido maintient pour sa part que les examens déjà réalisés sont suffisants pour établir l’absence de paternité. Aucune précision n’a toutefois été donnée publiquement sur les laboratoires impliqués ni sur les procédures utilisées. Cette absence de détails alimente la méfiance de la famille Labinjoh, qui continue de réclamer une expertise indépendante.

L’affaire suscite aussi un débat plus large au Nigeria sur la manière dont les conflits familiaux impliquant des personnalités publiques sont traités dans l’espace médiatique. Plusieurs observateurs rappellent l’importance de protéger les mineurs contre une exposition excessive, en particulier lorsque des accusations sensibles sont diffusées sur les réseaux sociaux.

Davido, icône de l’Afrobeats, confronté à une controverse familiale

David Adedeji Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, est l’une des figures majeures de la musique africaine contemporaine. Originaire du Nigeria, il s’est imposé sur la scène internationale grâce à des titres à succès comme Fall, If, Assurance ou encore Unavailable. Chanteur, producteur et entrepreneur, il bénéficie d’une notoriété mondiale et d’une forte influence médiatique.

Issu d’une famille aisée, avec un père homme d’affaires reconnu, Davido évolue depuis plus d’une décennie sous les projecteurs. Sa vie personnelle, notamment ses relations et sa paternité, a souvent fait l’objet d’une attention particulière de la part de la presse. Marié à Chioma Avril Rowland, il est déjà père de plusieurs enfants, ce qui rend les questions de filiation particulièrement sensibles pour son image publique.

Dans ce contexte, l’affaire impliquant Ayo Labinjoh et sa fille prend une dimension symbolique. Elle illustre les tensions qui peuvent naître lorsque des enjeux familiaux rencontrent la célébrité et la pression médiatique. Pour certains analystes, la notoriété de Davido complique la gestion d’un différend qui, dans d’autres circonstances, relèverait d’un cadre strictement privé ou judiciaire.

La relance récente de la polémique intervient alors que l’artiste poursuit sa carrière internationale, entre nouveaux projets musicaux et tournées. Aucune procédure judiciaire formelle n’a été annoncée publiquement par l’une ou l’autre des parties. Les échanges se déroulent principalement à travers des déclarations indirectes et des publications en ligne.