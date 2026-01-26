Décès de l'influenceuse Jessica Daugirdas des suites d'un cancer à 35 ans

Le monde de l’unfluence, en deuil. En effet, il a été confirmé que Jessica Daugirdas, 35 ans, est décédée des suites d’un long combat contre la maladie. Suivie par environ 100 000 personnes sur les réseaux sociaux, elle a révélé en 2023, être atteinte d’un cancer colorectal.

Son combat contre la maladie, elle l’a longuement documenté. Elle partageait notamment son quotidien de patiente luttant pour sa vie, ses prises de traitements et plus globalement, sa vie personnelle depuis qu’elle a appris pour son cancer. Une jeune femme vivant, pétillante, dont le sourir a, malgré les difficultés rencontrés, ému beaucoup de monde.

Jessica Daugirdas, une influenceuse décédée à 35 ans

Au fil de ses publications, Jessica Daugirdas expliquait vivre avec une stomie, dispositif médical mis en place après une intervention chirurgicale. Son contenu, sobre, servait surtout à informer et à éduquer les gens sur la maladie. Une manière de sensibiliser, à son échelle, sans pour autant blâmer.

Publicité

Sa maladie, l’influencese l’a découverte alors qu’elle osuffrait de troubles digestifs répétés. Elle a alors été admise à l’hôpital afin de passer une coloscopie. Un polype de plusieurs centimètres avait alors été découvert, au niveau du rectum. Tout un protocole de soin a rapidement été mis en place dans l’espoir de l’aider à rapidement soigner sa maladie.

Sa famille appelle à des dépistages précoces

Les premiers résultats avaient été jugés encourageants par les médecins, avant une rechute quelques mois plus tard. La semaine précédant son décès, son état de santé s’est d’ailleurs brusquement dégradé. Fatiguée, usée par les traitements lourds, son corps a commensé à lâcher. Sa famille a annoncé son décès sur les réseaux sociaux et appelle les gens à tout faire pour se faire dépister le plus tôt possible. Chaque année, plus de 900 000 personnes dans le monde en meurent. Un cancer méconnu, mais ravageur.