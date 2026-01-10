Décès de Nelly Chatue-Diop, icône des cryptomonnaies en Afrique

L’écosystème fintech africain est en deuil. Nelly Chatue-Diop, cofondatrice et PDG de la plateforme Ejara, s’est éteinte le 8 janvier 2026 en France, emportée par une maladie dont l’état s’est brutalement dégradé après plusieurs semaines d’hospitalisation. L’annonce a été faite par un communiqué conjoint d’Ejara et de Makeda Asset Management, autre structure qu’elle avait fondée.

Originaire du Cameroun où elle a effectué sa scolarité, cette informaticienne brillante avait décroché en 2000 une bourse d’excellence du ministère français des Affaires étrangères. Diplômée ingénieure en informatique et télécommunications de l’École scientifique du CPE de Lyon en 2004, elle avait ensuite complété sa formation par un MBA à HEC Paris avec un échange à la London Business School.

Son parcours professionnel l’a menée dans les directions data de grands groupes européens. Chez Casino en 2013, puis Darty en 2015 et Betclic en 2017, elle a créé et dirigé des directions Pricing et Data, se spécialisant notamment dans le machine learning appliqué à la détection de fraudes financières.

L’aventure Ejara

En 2020, aux côtés de Baptiste Andrieux, elle se lance dans l’entrepreneuriat avec une vision claire : rendre l’investissement et les cryptomonnaies accessibles aux populations non bancarisées d’Afrique francophone. La plateforme Ejara, premier portefeuille non-custodial du continent conçu pour le marché francophone, permet d’épargner et d’investir dès 1 000 FCFA via mobile money.

« La transparence et la sécurité intégrées de la blockchain, combinées à la popularité des services bancaires mobiles en Afrique, m’ont fait comprendre qu’une plateforme d’investissement mobile basée sur la blockchain était la clé de l’expansion de l’inclusion financière », avait-elle déclaré.

La start-up a connu une croissance fulgurante : deux levées de fonds successives de 2 millions de dollars en 2021 puis 8 millions en 2022 auprès d’investisseurs internationaux comme Dragonfly Capital et Anthemis. Au moment de son décès, Ejara revendiquait plus de 200 000 utilisateurs répartis dans une dizaine de pays de la zone CFA et disposait d’un agrément PSAN délivré par l’Autorité des marchés financiers française.

Une figure respectée

Les distinctions jalonnent sa carrière : Prix de la Femme Engagée dans la grande distribution en 2013, classement parmi les dix meilleurs directeurs data d’Europe en 2018, Top 100 mondial des Visionnaires de la Donnée en 2020, et Margaret Africa Award 2023 dans la catégorie entrepreneur. Elle présidait également l’Association camerounaise des Fintechs et dirigeait la fondation Tezos Africa.

En juillet 2025, elle avait été nommée administratrice indépendante de NFC Bank, une banque camerounaise en restructuration, témoignant de sa capacité à naviguer entre finance décentralisée et système bancaire traditionnel.

Auteure de l’ouvrage « Web3, blockchain, jetons, cryptomonnaies, NFT, DAO : une révolution décentralisée pour tous » publié en 2023, elle militait pour la démocratisation de ces technologies sur le continent africain.

Mariée et mère de deux enfants, Nelly Chatue-Diop laisse un vide considérable dans l’écosystème technologique et financier africain. Ejara a annoncé poursuivre la mission qu’elle avait initiée pour honorer sa mémoire.