Diplomatie : Nouvelles tensions entre le Bénin et Niger ?

Un nouvel épisode diplomatique vient raviver les tensions entre le Bénin et le Niger, déjà fragilisées depuis le coup d’État ayant renversé l’ancien président nigérien Mohamed Bazoum en juillet 2023. L’expulsion récente de deux fonctionnaires nigériens de Cotonou, suivie de mesures de réciprocité prises par Niamey, interroge sur le risque d’une dégradation supplémentaire des relations entre les deux pays.

Selon les informations révélées par RFI, les autorités béninoises ont procédé à l’expulsion de deux ressortissants nigériens : Illia Boukari, agent de police, et Balkissa Ibrahim, fonctionnaire des services nigériens. Aucune communication officielle n’a été publiée pour expliquer cette décision. D’après des sources proches du dossier citées par la radio, la mesure relèverait toutefois du principe de réciprocité, la représentation diplomatique béninoise à Niamey n’ayant déployé, ces derniers mois, que du personnel civil, sans agents de sécurité ou fonctionnaires de ce profil.

Les deux agents ont quitté Cotonou le jeudi 1er janvier 2026 à bord d’un vol commercial opéré par une compagnie africaine. En réaction, les autorités nigériennes ont décidé d’appliquer une mesure équivalente au chargé d’affaires de l’ambassade du Bénin à Niamey, l’ambassadeur béninois ayant été rappelé à Cotonou depuis février 2025.

Avant son départ, le chargé d’affaires aurait informé, par courrier, la communauté béninoise établie au Niger de la cessation des activités de l’ambassade à compter du 5 janvier 2026. Une annonce qui suscite toutefois des réserves à Cotonou. Selon plusieurs sources, le gouvernement béninois n’aurait pas procédé à la fermeture de sa représentation diplomatique à Niamey, contrairement à ce qui a pu être laissé entendre.

Cet épisode intervient dans un contexte de relations particulièrement tendues entre les deux voisins. Depuis l’arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), conduit par le général Abdourahamane Tiani, les accusations se multiplient à l’encontre de Cotonou. Niamey reproche notamment au Bénin d’abriter des bases militaires françaises susceptibles de servir à déstabiliser le Niger, des allégations systématiquement démenties par les autorités béninoises.

Par ailleurs, malgré plusieurs tentatives de médiation menées par d’anciens présidents béninois, aucun apaisement durable n’a été enregistré. La frontière nigérienne avec le Bénin demeure fermée depuis juillet 2023, symbolisant l’impasse diplomatique actuelle.