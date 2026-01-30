Drame au Maroc : une britannique de 7 ans emportée par la mer

Drame au Maroc. En effet, une jeune fille originaire de Grande-Bretagne, âgée de 7ans, a été emportée par une vague alors qu’elle se trouvait avec sa famille, assise sur des rochers, face aux flots. La petite famille venait tout juste d’arriver en vacances et souhaitait simplement profiter de la vue.

Très vite, les personnes présentes se sont mobilisées afin de la retrouver le plus rapidement possible. Malheureusement, aucune trace de la fillette. Celle-ci reste introuvable et ce, quand bien même les faits se soient déroulés le 28 janvier dernier, soit il y a quasiment 48 heures.

Une fillette emportée par une vague venue fracasser un rocher

Mais alors, que s’est-il réellement passé ? La mer était basse. La famille profitait de son tout premier jour de vacances, face à la mer qui est montée en l’espace de vingt minutes environ. Une vague est venue frapper le rochet sur lequel tout le monde se trouvait, projettant alors la famille à la mer.

Dans la confusion, les parents ont perdu leur fille de vue. Ils n’ont pas été en capacité de la retrouver. Les autorités locales ont déployé des équipes terrestres et maritimes pour tenter de retrouver l’enfant. Les conditions de mer étant particulièrement défavorables rendent les recherches d’autant plus complexes.

Les proches, sous le choc, les recherches se poursuivent

Plusieurs témoins fustigent par ailleurs l’absence de signalisation visible dans cette zone. En effet, ne s’y trouvaient absolument aucun panneau d’avertissements évoquant un possible danger lié à la mer. En outre, la plage, fréquentée par des habitants comme par des visiteurs étrangers, n’était pas interdite d’accès au moment des faits. L’annonce elle, a rapidement fait le tour du monde. Au Royaume-Uni, l’école de la fillette est sous le choc et certains proches de la famille se sont déjà rendus au Maroc afin de les accompagner.