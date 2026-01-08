Elections couplées au Bénin: Les étapes clés du processus de vote de l’électeur

Voter demeure l’un des actes civiques les plus déterminants dans une démocratie. À l’occasion des élections législatives et communales couplées au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a défini un processus rigoureux afin de garantir un scrutin libre, crédible et apaisé. Du contrôle des listes à l’introduction des bulletins dans les urnes, chaque étape obéit à des règles précises que l’électeur est appelé à respecter.

Dès son arrivée au centre de vote, le citoyen est invité à vérifier son inscription. Les listes électorales, affichées à l’extérieur des bureaux, permettent de s’assurer que l’électeur est bien rattaché au poste de vote concerné. Cette première étape conditionne l’accès au bureau et évite toute confusion ou déplacement inutile.

Une fois à l’intérieur, l’électeur présente sa pièce d’identité. Celle-ci est d’abord soumise au regard des représentants des partis politiques présents, avant d’être transmise par le président du bureau de vote à un assesseur. Ce dernier procède à la vérification du nom sur la liste électorale officielle, confirmant ainsi l’éligibilité de l’électeur à participer au scrutin.

Le vote s’effectue ensuite de manière successive, scrutin après scrutin. L’électeur indique librement s’il souhaite commencer par l’élection législative ou communale. Il reçoit alors le bulletin correspondant à son choix initial, accompagné du cachet de vote. Dans l’isoloir, il marque son choix en toute confidentialité, plie le bulletin et ressort pour l’introduire dans l’urne dédiée à l’élection concernée.

À l’issue de cette première opération, l’électeur appose son pouce gauche sur l’encreur et émarge la liste électorale correspondante. Le même procédé est ensuite appliqué pour le second scrutin. Les membres du bureau vérifient à nouveau son nom sur la deuxième liste, le président l’invite à prendre le bulletin restant, et l’électeur retourne dans l’isoloir pour accomplir son choix avant de déposer le bulletin dans la seconde urne.

Pour clore son parcours, une marque d’encre indélébile est appliquée sur le pouce droit de l’électeur. Ce geste final atteste qu’il a effectivement pris part aux deux scrutins et empêche toute tentative de double vote.

Par ce dispositif méthodique, la CENA entend assurer la transparence du processus électoral et renforcer la confiance des citoyens dans les résultats issus des urnes. En respectant ces étapes, chaque électeur contribue, dans le calme et la discipline, au renforcement de la démocratie béninoise.