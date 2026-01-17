Élections générales au Bénin : Les assurances de la Céna par rapport aux résultats

Depuis la fin du vote dans le cadre des élections communales et législatives, la Commission électorale nationale autonome (CENA) poursuit les opérations prévues par le cadre légal en vue de la publication des résultats. L’institution indique concentrer ses efforts sur le traitement, la centralisation et la vérification des données issues des bureaux de vote.

Selon les responsables de la CENA, l’ensemble des opérations en cours s’effectue dans le respect strict des dispositions du Code électoral. La Commission affirme suivre les procédures établies pour garantir la conformité des résultats à l’expression des suffrages tels qu’exprimés par les électeurs.

La CENA fait savoir que les délais observés s’expliquent par l’ampleur du travail en cours. Le scrutin en cours regroupe, pour la première fois, les élections communales et législatives au cours d’un même processus. Cette organisation entraîne un volume élevé de procès-verbaux à réceptionner, à contrôler et à consolider avant toute annonce officielle.

Dans ce contexte, la Commission appelle les acteurs politiques et l’opinion publique à observer l’attente requise par les opérations techniques en cours. Elle assure que chaque résultat transmis fait l’objet de contrôles successifs, afin d’éviter toute erreur liée à la compilation ou à la transmission des données.

La CENA souligne que l’ensemble de la chaîne électorale, depuis le dépouillement jusqu’à la centralisation nationale, demeure sous encadrement réglementaire. Les agents impliqués dans ces opérations travaillent selon des procédures connues des parties prenantes et ouvertes aux mécanismes de contrôle prévus par la loi.

Dans l’attente de la proclamation officielle, la Commission réaffirme son engagement à publier des résultats conformes aux données recueillies sur le terrain. Elle indique que la communication des chiffres interviendra dès l’achèvement complet des vérifications prévues, conformément au calendrier et aux exigences légales en vigueur.