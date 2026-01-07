En Chine, Mark Zuckerberg dans de beaux draps ?

Il y a quelques jours, Meta annonçait le rachat de la start-up chinoise, Manus. Un accord évalué autour des 2 milliards de dollars aurait d’ailleurs été trouvé entre l’ensemble des parties. L’objectif de ce rachat, pour Meta, était de renforcer ses capacités de gestion et d’optimisation, notamment du point de vue IA et autres technologies avancées.

Naturellement, le rachat d’une entreprise chinoise par un groupe américain a fait parler. Dans l’espoir de dissiper les douter et acter l’opération, Meta avait a très vite assuré que Manus ne conserverait plus d’activité en Chine. En outre, aucun investisseur chinois ne resterait au capital.

Zuckerberg peut-il râter le rachat de Manus ?

Et si cela a pu rassurer côté américain, chez les chinois, la situation est bien différente. En effet, les autorités se renseignent maintenant afin de s’assurer que l’opération a été effectuée, dans le respect de leur cadre juridique. La question du transfert de technologies, de connaissances et de compétences est désormais au coeur de la réflexion.

Manus avait déplacé son siège à Singapour durant l’été, après une levée de fonds de 75 millions de dollars. L’entreprise comptait alors environ 40 salariés. Ce type de relocalisation est de plus en plus fréquent chez les groupes chinois, notamment ceux souhaitant croître au niveau mondial et, par la même occasion, attirer de nouveaux capitaux occidentaux. Pékin cherchera aujourd’hui à déterminer si ce départ s’est fait dans les règles.

La Chine craint un précédent aux conséquences dramatiques pour son secteur de la tech

Problème, si les autorités estiment que ce n’est pas le cas, alors des mesures administratives, voire judiciaires si des manquements sont établis, pourraient être prononcées. Dans un contexte tendu, marqué par les oppositions économiques et diplomatiques quasi-frontales entre Washington et Pékin, il est tout simplement impossible d’anticiper la décision chinoise… D’autant qu’en cas d’accord, la porte serait alors ouverte à ce que d’autres start-up quittent le pays, leurs innovations avec elles.