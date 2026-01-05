Énergie : la prédiction d'Elon Musk sur le futur de la planète

Elon Musk voit en l’énergie solaire, le futur de l’énergie mondiale. Selon lui, il s’agit de la seule source viable de production abondante d’électricité verte. À plusieurs reprises, le fondateur de Tesla et SpaceX a d’ailleus affirmé qu’elle seule pourrait permettre d’atteindre l’auto-suffisance mondiale.

Pour parvenir à cette explication, le patron de l’entreprise Tesla et SpaceX se base sur la théorique de Kardachev. Il sagit d’un modèle conçu au cours des années 60, qui vise à classer les civilisations selon leur capacité à produire de l’énergie (et à la consommer). Selon lui, le potentiel solaire est largement sous-exploité sur Terre.

Elon Musk estime que le solaire est sous-exploité

Dans les faits, Elon Musk affirme que la disposition de milliers voire dizaines de milliers de panneaux solaires, dans des zones comme le Texas ou le Nouveau-Mexique, pourraient permettre de produit d’importantes quantités d’électricité. Il avant notamment le chiffre de 2.5km² pour une production totale de 3GWh.

En répliquant ce schéma à une plus grande échelle, les États-Unis pourraient, dès lors, atteindre l’autonomie énergétique (tout du moins, en ce qui concerne la production d’électricité. Attention toutefois. Cette théorie repose sur des rendements optimaux et continus, avec un ensoleillement total ininterrompu.

Quelques défis techniques et logistiques ramènent à la réalité

En outre, cela suppose que les États-Unis seront capables de stocker l’énergie produite. Or, à date, il est impossible de pouvoir stocker autant d’électricité, les batteries à disposition n’étant pas suffisamment puissante. Le réseau global devra lui aussi se renforcer, pour devenir à la fois plus flexible et plus résilient. Mais Musk en est persuadé, le solaire est une solution viable et écologique qui, produite ainsi, à grande échelle, ne devrait d’ailleurs rien coûter (ou très peu) aux contribuables. Reste à convaincre le législateur et le président Trump, climato-sceptique, pour qui ce sujet n’est probablement pas le plus important à l’heure actuelle.