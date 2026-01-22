Football : les 10 clubs les plus riches du monde selon Deloitte

Le rapport Football Money League 2026 du cabinet Deloitte, publié ce jeudi 22 janvier, dévoile les clubs de football qui ont généré le plus de revenus au monde lors de la saison 2024‑25. En tête du classement, le Real Madrid conforte sa position historique devant des géants européens, tandis que des équipes anglaises renforcent leur présence dans le haut du tableau. Cette étude financière montre non seulement l’ampleur des revenus économiques des clubs, mais aussi l’évolution du modèle d’affaires du football professionnel vers une véritable industrie globale, portée par des stratégies commerciales innovantes et une diversification des sources de revenus.

Le football professionnel comme industrie mondiale des revenus

Sur les trente dernières années, le football a radicalement transformé sa nature : d’un sport centré sur la compétition locale à un véritable produit économique global. L’essor des droits de diffusion internationaux, la multiplication des sponsors globaux, la commercialisation intensive de produits dérivés et des stratégies d’exploitation des stades sur toute l’année ont repositionné les clubs comme des entreprises de divertissement à part entière. Les grandes équipes ne vivent plus uniquement de leurs performances sportives mais misent désormais sur une diversification de revenus qui dépasse largement les recettes de billetterie, intégrant des ventes de licences, des partenariats marketing avec des marques mondiales, ou encore l’utilisation non sportive de leurs infrastructures. Cette métamorphose a permis à l’ensemble des clubs du top 20 du Money League d’atteindre un cumul record de 12,4 milliards d’euros de revenus pour la saison étudiée, soit une progression de 11 % par rapport à l’exercice précédent.

Pour la troisième année consécutive, le Real Madrid se positionne au sommet du classement des revenus mondiaux, avec 1,16 milliard d’euros générés lors de la saison 2024‑25, selon Deloitte. Cette performance remarquable est en grande partie tirée par une croissance soutenue des recettes commerciales, qui ont augmenté d’environ 23 %, notamment grâce à l’expansion des ventes de merchandising et à la signature de nouveaux partenariats internationaux.

Loin de se limiter à l’Espagne, l’impact économique des clubs les plus riches se ressent à l’échelle européenne et mondiale. L’usage optimisé des stades, comme le Bernabéu, qui fonctionne désormais comme un espace multifonctionnel accueillant concerts, événements hors match et installations premium, montre parfaitement cette tendance. En outre, la performance sur le terrain dans les compétitions internationales continue de jouer un rôle significatif dans l’attractivité commerciale et médiatique des clubs.

L’Europe à l’honneur : domination espagnole et anglaise

Derrière le Real Madrid, qui domine avec près de 1,161 milliard d’euros de revenus, des clubs historiques issus des principales ligues européennes affichent également des performances financières impressionnantes. Le FC Barcelone, avec 974,8 millions d’euros, a réussi à revenir dans les tout premiers rangs malgré des contraintes liées aux travaux de son stade, grâce à une augmentation substantielle de ses recettes commerciales et de la vente de licences de sièges et autres produits dérivés.

La Bundesliga, représentée par le Bayern Munich, génère 860,6 millions d’euros, confirmant la solidité financière des clubs allemands qui associent succès sportif et stratégies économiques stables. La Ligue 1 française est dominée par le Paris Saint‑Germain, qui atteint 837 millions d’euros, consolidant sa place parmi les clubs européens les plus riches grâce à des revenus commerciaux importants et à son rayonnement international.

En Angleterre, plusieurs clubs du Big Six de la Premier League ont consolidé ou amélioré leurs positions dans le classement des revenus. L’une des nouvelles notables de cette édition est l’ascension de Liverpool, qui atteint 836,1 millions d’euros, et devient pour la première fois le club anglais générant le plus de revenus, en grande partie grâce à une performance sportive solide combinée à une hausse significative de ses recettes commerciales. Manchester City suit avec 829,3 millions, tandis qu’Arsenal s’approche des 821,7 millions, confirmant la dynamique financière forte des clubs anglais au niveau mondial. Manchester United, Tottenham et Chelsea suivent respectivement avec 793,1 millions, 672,6 millions et 584,1 millions, confirmant la dynamique financière forte et la diversité des stratégies économiques adoptées par les clubs anglais pour rester compétitifs à l’échelle mondiale.

Commercial, média et matchday : trois moteurs de croissance

L’analyse financière de Deloitte révèle les trois sources principales de revenus des clubs : les gains commerciaux, les droits de diffusion et les recettes de matchday. Les revenus commerciaux restent la catégorie dominante, représentant une part très significative du total agrégé des clubs du Money League, grâce à l’explosion des partenariats internationaux et de la vente de produits dérivés. Les revenus issus des droits de diffusion continuent de croître, portés par des accords télévisuels de grande envergure dans plusieurs régions du monde, tandis que les recettes de billetterie et d’expérience au stade ont enregistré une augmentation notable, portée par une hausse de la fréquentation et des services premium autour des matchs.

Cette diversification des revenus a permis non seulement d’augmenter les chiffres globaux, mais aussi d’améliorer la résilience financière des clubs face aux aléas sportifs et économiques, confirmant que ce modèle hybride entre performance sportive et stratégie commerciale est désormais central dans l’industrie du football.

Top 10 des clubs de football les plus riches au monde selon Deloitte 2026