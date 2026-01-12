Real Madrid : Alvaro Arbeloa remplace Xabi Alonso au poste d'entraîneur principal

Au Real Madrid, le poste d’entraîneur principal ne se limite jamais à des choix tactiques. Il impose une gestion permanente de la pression médiatique, des attentes d’un public habitué aux titres et d’un vestiaire composé de stars internationales. Chaque résultat est scruté, chaque décision commentée, et la marge d’erreur reste infime. Dans ce club où la victoire est une obligation constante, la direction sportive agit souvent sans délai lorsque la dynamique sportive se fragilise. C’est dans cet esprit que la Casa Blanca a opéré un changement majeur à la tête de son équipe première.

Avec Arbeloa, le Real Madrid mise sur les compétences internes

La défaite face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne a précipité une décision attendue depuis plusieurs semaines. Selon diverses sources médiatiques dont Foot mercato, le Real Madrid et Xabi Alonso ont choisi de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord. Malgré son statut de figure respectée du club et l’attachement des supporters à son parcours, les résultats récents ont fini par peser lourd dans la balance.

Le club madrilène a tenu à saluer l’engagement et le professionnalisme de son ancien entraîneur, rappelant son rôle de légende et son attachement durable à la Maison Blanche. Cette séparation marque la fin d’un cycle et traduit la volonté de la direction de réagir rapidement afin de préserver les objectifs sportifs de la saison.

Alvaro Arbeloa entraîneur du Real Madrid un pari sur la formation et la continuité

Pour succéder à Xabi Alonso, le Real Madrid a opté pour une solution interne. Álvaro Arbeloa, jusque-là entraîneur du Castilla, prend les rênes de l’équipe première. Âgé de 42 ans, l’ancien international espagnol connaît parfaitement la structure du club pour y avoir bâti l’intégralité de sa carrière d’entraîneur depuis 2020.

Arbeloa a gravi les échelons de la formation madrilène avec constance, dirigeant successivement les équipes de jeunes, de l’Infantile A au Juvénile A, avec des résultats notables, dont un titre de champion chez les plus jeunes. Depuis juin 2025, il occupait le poste d’entraîneur du Castilla, confirmant la confiance que lui accorde la direction sportive.

Son nom circulait déjà lorsque la situation de Xabi Alonso devenait délicate. Le Real Madrid n’a finalement pas tardé à officialiser sa nomination, misant sur sa connaissance du club, de ses valeurs et de ses jeunes talents pour insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe première.

En confiant son banc à Álvaro Arbeloa, la Casa Blanca fait le choix de la continuité interne plutôt que d’un bouleversement extérieur. Une décision forte qui place désormais l’ancien défenseur face à l’un des défis les plus exigeants du football européen : répondre immédiatement aux attentes du Real Madrid et relancer une équipe sommée de gagner, sans délai.