CAF Awards 2026 : le Nigeria officialise sa candidature pour accueillir la cérémonie

Le Nigeria a obtenu l’approbation présidentielle pour sa candidature à l’accueil des CAF Awards 2026 et de la 48e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Le président Bola Tinubu a validé cette candidature le 12 mai 2026, lors du Sommet Africa Forward à Nairobi, au Kenya, après une rencontre avec le président de la CAF, Patrice Motsepe.

Selon un communiqué de la Fédération nigériane de football (NFF), « le Président et Commandant en chef des Forces armées de la République fédérale, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu GCFR, a approuvé la proposition du Nigeria ». Cette approbation gouvernementale constitue la première étape formelle du processus d’attribution, où le pays candidat obtient le feu vert de ses autorités nationales.

Une candidature en attente de validation par la CAF

L’approbation nigériane n’équivaut pas encore à une décision officielle de la Confédération africaine de football. La rencontre entre Tinubu et Motsepe lors du sommet kényan suggère des échanges directs entre les deux parties, mais la CAF n’a pas publié de communiqué confirmant formellement l’attribution des CAF Awards 2026 au Nigeria.

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La 48e Assemblée générale ordinaire de la CAF, prévue en octobre 2026, devrait réunir les représentants de toutes les fédérations membres du continent. C’est traditionnellement lors de telles assemblées que les grandes décisions d’attribution d’événements sont entérinées.

Succession au Maroc

Le Nigeria aspire à relever le défi organisationnel après trois années de domination marocaine. Le Maroc a accueilli les CAF Awards 2023 et 2024 à Marrakech, puis Rabat en novembre 2025. Cette rotation reflète la pratique de la CAF de confier l’organisation parmi les grandes nations footballistiques du continent.

La délégation nigériane engagée dans cette démarche comprenait la ministre des Affaires étrangères Bianca Odumegwu-Ojukwu, le président de la NFF Ibrahim Gusau, l’ancien président de la NFF Amaju Pinnick en qualité de conseiller spécial du président de la CAF, ainsi que le secrétaire général par intérim de la CAF Samson Adamu. Le calendrier exact de la cérémonie des CAF Awards 2026, si le Nigeria obtient l’attribution, reste à confirmer par les autorités continentales du football.