MLS : Messi devient le joueur le plus rapide à atteindre 100 contributions décisives

Lionel Messi a gravé son nom dans les annales de la Major League Soccer lors de la victoire 4-2 d’Inter Miami face au Toronto FC, le 9 mai 2026 au BMO Field. L’Argentin de 38 ans y a signé un but et deux passes décisives pour franchir le cap des 100 contributions en seulement 64 matchs de championnat, effaçant un record qui tenait depuis l’ère Sebastian Giovinco.

La MLS l’a confirmé officiellement : Messi comptabilise désormais 59 buts et 41 passes décisives depuis son arrivée chez les Herons en juillet 2023, pulvérisant la marque de Giovinco, qui avait atteint ce cap en 95 rencontres avec le Toronto FC (58 buts, 42 passes). L’écart — 31 matchs de moins — montre une domination statistique sans précédent dans l’histoire du championnat nord-américain.

Un cap franchi dans la deuxième mi-temps

C’est en seconde période que Messi a fait basculer la rencontre. Il a d’abord servi Luis Suarez pour le 2-0, profitant d’un défenseur au sol, puis a offert à Sergio Reguilón — entré quelques instants plus tôt — le troisième but sur une ouverture décisive. À la 75e minute, sur un centre tendu de Rodrigo De Paul depuis le côté droit, Messi a conclu du pied gauche pour le 4-0.

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Cette performance reflète une saison 2026 déjà prolifique. En MLS, Messi présente un bilan de 8 buts et 1 passe décisive en 900 minutes, avec une note moyenne de 8,21 sur la plateforme FotMob. Depuis le début de la compétition, il figure parmi les candidats au titre de meilleur buteur.

Une domination qui dépasse le seul compteur offensif

Le palmarès de Messi en MLS englobe aussi deux trophées consécutifs de MVP Landon Donovan, remportés en 2024 et 2025, une première dans l’histoire de la ligue. Il a participé à la conquête de la MLS Cup, de la Leagues Cup et du Supporters’ Shield avec Inter Miami.

Plus tôt cette année, il avait inscrit son 900e but en carrière lors d’un match de CONCACAF Champions Cup face au Nashville SC, et est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 20 buts et 20 passes décisives en MLS, en seulement 26 matchs. Inter Miami, actuellement deuxième de la Conférence Est, se déplace jeudi prochain pour affronter Cincinnati dans le cadre de la 14e journée de MLS.