France : après la chute de Marine Le Pen, Jordan Bardella va-t-il tomber ?

En France, le parquet national financier examine actuellement le dépôt d’une plainte à l’encontre de Jordan Bardella, par l’association AC Anti-Corruption. Déposée en décembre, cette plainte accuse le président du Rassemblement National, de favoritisme et de détournement de fonds publics.

Interrogé à ce sujet, sur la radio RTL, Pascal Prache, nouveau procureur national financier depuis le 5 janvier, a indiqué que cette affaire faisait actuellement l’objet d’une première analyse juridique. Concrètement, l’association accuse le président du RN d’avoir bénéficié d’une formation en media training à plusieurs dizaines de milliers d’euros, au frais du Parlement européen… Alors que la portée de celle-ci est, avant tout, nationale, avec la campagne présidentielle de 2027 en ligne de mire.

Une formation payée par le Parlement européen

L’association AC Anti-Corruption s’appuie notamment sur un article du Canard Enchaîné qui évoque l’intervention du formateur Pascal Humeau. Dans ce papier, il est notamment expliqué que monsieur Humeau aurait accompagné Jordan Bardella, pour la préparation de la prochaine échéance en France. Une preuve, pour l’AC, que cette formation n’aurait pas dûe être financée par l’UE mais plutôt par le parti, lui-même.

Publicité

Selon l’association, cette situation suppose un possible détournement de fonds publics. Aujourd’hui, le parquet travaille avec le parquet européen pour déterminer les éventuelles responsabilités et les procédures à suivre, éventuellement. Il a aussi été rappelé qu’à ce stade, absolument aucune suite judiciaire n’a été décidée, Jordan Bardella reste donc présumé innocent.

La justice enquête actuellement sur ce dossier

Celui-ci, interrogé au mois de décembre au sujet de cette formation et du financement européen, a d’ailleurs affirmé avoir rejeté toute utilisation des fonds du Parlements, dans un but purement électrolatiste, avec l’échéance de 2027 notamment. Cependant, cenouveau chapitre judiciaire pourrait coûter cher au RN, qui a déjà “perdu” Marine Le Pen, condamnée en première instance pour des affaires d’assistants parlementaires européens avec une peine d’inéligibilité de cinq ans.