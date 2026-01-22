France : trois hommes arrêtés pour avoir planifié le vol de cryptomonnaies

C’est une nouvelle affaire de vol de cryptomonnaies, qui touche la France. En effet, trois jeunes hommes âgés de 21 et 22 ans ont récemment été arrêtés par les forces de l’ordre avant d’être envoyés en comparution devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés et poursuivis pour association de malfaiteurs et recel de vol.

Concrètement, ils sont accusés par les forces de l’ordre d’avoir préparé un projet de séquestration et de vol visant un couple évoluant dans le secteur des cryptomonnaies. Le dossier, jugé très complexe sur le fond, ne sera pas jugé dans l’immédiat. Les trois détenus ont finalement été placés en détention provisoire, en attente du traitement par la justice de leur affaire.

Trois personnes arrêtées par les forces de l’ordre

Cette affaire n’est pas un cas isolé. En effet, de plus en plus de cas relatifs au secteur de la cryptomonnaie sont mis à jour par les forces de l’ordre. Il y a quelques jours, par exemple, un couple de spetuagénnaire, parents d’un fls connu pour avoir des intérêts placés en crypto-actifs, ont été kidnappés.

Ces derniers, retraités, ont été enlevés depuis leur domicile de Sallanches, en Haute-Savoie. Les kidnappeurs ont alors réclamés une rançon de plusieurs millions d’euros afin de laisser ces deux personnes, libres. Près de 48 heures après l’enlèvement, les deux septuagénaires ont été retrouvés à Montélimar, à environ 250 kilomètres de leur domicile.

Le monde de la cryptomonnaie, en France, craint pour sa sécurité

Une série d’affaires qui n’incitent pas à avoir confiance. En effet, de plus en plus d’investisseurs mais aussi entrepreneurs cryptos, craignent pour leur sécurité. Beaucoup n’hésitent plus à ne plus rien raconter de ce qu’ils font afin de se préserver, quitte à flirter avec le côté légal, en allant jusqu’à éviter de déclarer une partie de leurs actifs, de peur de représailles éventuelles.

En matière d’investissement crypto, il est toutefois recommandé de ne jamais en parler. Qu’il s’agisse de Bitcoin, de stable ou autre, l’avis général est de ne rien dévoiler mais aussi et surtout, de stocker de manière discrète, sur un portefeuille sécurisé, non relié à internet.