France : Trump tacle Macron "dont personne ne veut" et qui "va bientôt partir"

Donald Trump cible la France. En effet, l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche s’est laissé aller à quelques phrases piquantes à l’endroit du président Macron, depuis le tarmac de Palm Beach, sur lequel il a été interviewé quelques instants seulement avec de monter à bord d’Air Force One.

Il a tout d’abord apprisle refus français d’accéder au nouveau groupement international voulu par les USA, baptisé “Conseil de Paix”. Celui-ci a pour mission première d’assurer la paix à Gaza, même si à terme, l’idée américaine semble être de concurrencer l’Organisation des Nations Unies.

« Personne ne veut de lui, il va bientôt quitter ses fonctions »

Face à cette annonce française, le président Trump a tout d’abord affirmé qu’il n’hésiterait pas à surtaxer les exportations françaises de vins et de spiritueux, à hauteur de 200%. De quoi faire trembler la filière viticole. Il s’en est ensuite directement pris à Emmanuel Macron, le président de la république Française. Il a notamment affirmé que personne ne s’intéressait vraiment aux décisions du chef de l’État, rappelant que celui-ci quitterait ses fonctions, sous peu.

Une intervention qui devrait, une nouvelle fois, envenimer les choses, alors que la France fait désormais face aux États-Unis, sur plusieurs dossiers. Gaza et le Conseil de Paix donc, mais aussi le Groenland. Paris estime qu’il est inconcevable que les États-Unis s’emparent de cette région du globe, rappelant qu’elle appartient au Danemark.

Entre les deux hommes, rien ne va plus

La relation entre Emmanuel Macron et Donald Trump vire au vinaigre. Les deux hommes sont plusieurs fois apparus comme étant assez proches, échangeant sur de nombreux sujets internationaux ou en lien avec la relation franco-américaine. Paris s’élevant face à Washington semble passablement agacer Donald Trump, qui voit les Européens comme étant désordonnés et parfois faibles. La volonté de les faire plier sur de nombreux sujets à la fois pourrait par ailleurs, avoir l’effet inverse à celui initialement espéré, en renforçant les liens entre nations européennes.