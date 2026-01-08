C’est un drame qui fait beaucoup parler. En effet, mardi matin, à Meudon, un homme de 38 ans a trouvé la mort, chutant ud septième étage de son immeuble, situé rue de la Roseraie. Que s’est-il passé ? Pour le moment, les enquêteurs privilégient la piste du suicide, mais aucune hypothèse n’a été formellement écartée.

Si cette affaire fait autant parler en France, c’est notamment parce que la victime est d’origine russe. L’individu travaillait comme journaliste indépendant et était installé en France depuis plusieurs mois. L’enquête portera notamment sur ses travaux, afin de s’assurer qu’il n’a été victime d’aucune menace de mort.

Un décès qui pousse les autorités à ouvrir une enquête

Le parquet de Nanterre a toutefois annoncé l’ouverture d’une enquête, dans l’idée de mieux comprendre les circonstances autour de ce décès et surtout, faire toute la lumière sur le contexte personnel et professionnel du trentenaire. À ce stade, la piste du suicide reste la piste privilégiée par les autorités.

Au sein du logement de la victime, une chaise placée près de la fenêtre a été retrouvée, ainsi qu’une série de lettres, toutes écrites en russe. Les enquêteurs auraient également retrouvé des boites vides, de médicaments, dans l’une des poubelles situées au sein du logement. Enfin, aucun signe de lutte n’a été constaté au sein même de l’appartement de la victime, qu’elle louait en colocation.

La piste du suicide reste la piste, à ce stade, privilégiée

Les investigations ont été confiées au commissariat de Meudon. Les enquêteurs analyseront les lettres retrouvées et tenteront de mieux cerner les derniers travaux du journaliste. Plus de détails seront communiqués dans les jours ou les semaines à venir, au fur et à mesure que l’enquête avance. Mais dans un cadre marqué par de vives tensions entre Paris et Moscou, cette affaire a eu le don de faire réagir.