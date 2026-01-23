France : une nonagénaire violée à son domicile, un suspect arrêté

La ville de Nice, à nouveau frappée par un fait divers. En effet, alors qu’une jeune femme de 23 ans a été abattue en pleine ville, à bord de son véhicule avec sa fille de 7 mois à l’arrière, les forces de l’ordre ont confirmé le viol d’une nonagénaire. Les faits se seraient déroulés le 23 janvier, au petit matin.

La victime, qui habite le quartier de la Madeleine, a été découverte en état de choc par sa fille. C’est elle qui a ensuite alerté les forces de l’ordre. Il était alors aux alentours de 6h du matin. Les forces de police se sont immédiatement rendues sur place. Au sein du logement, elles ont découvert une femme perdue, choquée, dévêtue.

Une nonagénaire violée au petit matin, chez elle

Elle est parvenue à s’expliquer aux forces de l’odre, affirmant avoir ouvert la porte du logement en pensait qu’il s’agissait d’un professionnel de santé. Une fois à l’intérieur, le suspect a agressé la femme sexuellement. La nonagénaire a également affirmé connaître son agresseur, résidant selon elle dans le même immeuble.

Les forces de police se sont ensuite rendues chez le suspect en question, qui vivait au quatrième étage, en compagnie de plusieurs autres personnes. Le suspect, de nationalité tunisienne, était connu des fichiers administratifs, notamment du système Schengen. Il a été interpellé et immédiatement placé en garde à vue.

Un député appelle à une justice ferme

La vieille dame elle, a été prise en charge par les secours. Elle a été rapidement transférée à l’hôpital de L’Archet. Elle y a reçu des soins ainsi qu’un accompagnement médical et psychologique. Les forces de l’ordre entendent poursuivre leur enquête afin de déterminer les raisons qui pourraient expliquer ce passage à l’acte. Le député Éric Ciotti a évoqué publiquement l’interpellation du suspect et a appelé à une réponse judiciaire ferme quand bien même à ce stade, l’interpellé reste toujours considéré comme innocent.