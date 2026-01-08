Francis Ngannou : un célèbre coach avertit Jake Paul

Ancien champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou s’est imposé comme l’une des figures les plus marquantes des sports de combat modernes. Originaire du Cameroun, connu pour sa puissance hors norme et son parcours atypique, il a quitté le MMA de haut niveau pour explorer la boxe professionnelle. Son nom continue de peser dans le paysage médiatique, notamment depuis les échanges verbaux avec Jake Paul sur les réseaux sociaux. C’est dans ce climat que Daniel Cormier, ancien champion UFC devenu entraîneur et analyste, a tenu à envoyer un message clair à l’Américain.

Boxe et MMA : un danger sous-estimé

Pour Daniel Cormier, l’écart physique et athlétique entre Francis Ngannou et Jake Paul est évident. L’ancien champion souligne que l’influenceur-boxeur avait déjà semblé limité face à Anthony Joshua, et qu’un affrontement avec le colosse camerounais accentuerait encore ce déséquilibre. Selon lui, Ngannou représente un profil radicalement différent de ceux que Jake Paul a affrontés jusque-là, notamment d’anciens combattants de MMA en fin de carrière ou des adversaires choisis pour réduire les risques.

Cormier insiste sur un point précis : la capacité de nuisance. À ses yeux, Jake Paul ne disposerait pas des armes nécessaires pour réellement inquiéter Ngannou sur un ring. La résistance, la puissance naturelle et l’expérience du Camerounais dans les combats de très haut niveau constituent, selon l’ancien champion, un mur difficilement franchissable pour l’Américain.

Daniel Cormier met en garde

S’il reconnaît le courage et la détermination de Jake Paul, Daniel Cormier remet ouvertement en cause la pertinence de ce choix de carrière. L’entraîneur estime que l’objectif de l’Américain pourrait être de prouver que sa défaite face à Anthony Joshua ne l’a pas fragilisé mentalement. Mais cette volonté de réaction rapide pourrait se transformer en erreur stratégique. Cormier rappelle que Paul aurait pu opter pour un combat plus maîtrisé, face à un adversaire moins dangereux et plus prévisible.

Il souligne également que plusieurs obstacles subsistent avant qu’un tel combat puisse devenir réalité, notamment la suspension médicale que Jake Paul doit encore purger. Si un affrontement devait néanmoins être envisagé à l’avenir, Daniel Cormier encourage clairement l’Américain à revoir sa décision, estimant que l’audace ne suffit pas lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’un calcul lucide des risques.

L’avertissement lancé par Daniel Cormier dépasse le simple commentaire sportif. Il met en opposition deux trajectoires très différentes : celle d’un boxeur médiatique en quête de légitimité et celle d’un ancien champion africain dont la réputation s’est construite dans l’adversité et la brutalité du très haut niveau. Si le duel reste hypothétique, le message est clair : Francis Ngannou n’est pas un nom à cocher à la légère sur une liste de combats.