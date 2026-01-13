Gdiz au Bénin : un réseau de vol de câbles démantelé

Le commissariat spécial de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a démantelé, le lundi 12 janvier 2026, un réseau organisé de vol et de recel de câbles électriques en cuivre opérant à l’intérieur de plusieurs magasins du site industriel. L’information a été rendue publique par la Police républicaine sur sa page Facebook officielle.

Les faits se sont produits aux environs de 7 heures, alors qu’un agent de sécurité privée, en poste à la guérite du magasin numéro 8, a remarqué le comportement suspect d’un employé du site. Soumise à un contrôle, la fouille de son sac à dos a permis de découvrir deux rouleaux de câbles électriques en cuivre d’une longueur totale estimée à 70 mètres.

Profitant de la situation, le suspect a tenté de prendre la fuite. Il a toutefois été rapidement rattrapé et interpellé par les agents de sécurité, en possession des câbles et d’une lame de scie utilisée pour sectionner le matériel électrique.

Lors de son audition, l’intéressé a reconnu les faits et détaillé le procédé utilisé pour le vandalisme et le vol des installations électriques au sein des magasins. Il a également fourni des informations ayant permis d’identifier d’autres membres du réseau. Les éléments du commissariat spécial de la GDIZ ont alors poursuivi les investigations, conduisant à l’arrestation de deux coauteurs et de deux receleurs, interpellés successivement à Tango-Djèvié et à Godomey.

Les personnes mises en cause devront répondre de leurs actes devant le procureur de la République, à qui elles seront présentées pour la suite de la procédure judiciaire.

À travers cette opération, la Police républicaine attire une nouvelle fois l’attention sur les conséquences des vols récurrents de matériels sur les chantiers et sites industriels. Ces actes, souvent commis par des employés ou des ouvriers sur leur lieu de travail, constituent non seulement des infractions pénales, mais exposent également leurs auteurs à des sanctions professionnelles sévères, pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Pour les entreprises, ces vols entraînent des pertes financières importantes, liées à l’interruption des activités, au remplacement des équipements dérobés et à l’augmentation des charges d’assurance. Autant de facteurs qui fragilisent l’environnement économique et industriel.

La Police républicaine réaffirme, à travers cette intervention relayée sur sa page Facebook, sa détermination à lutter contre ces pratiques et à assurer la sécurité des infrastructures sensibles, en traquant au quotidien les auteurs de vols et de recel opérant dans l’ombre des chantiers et des zones industrielles.