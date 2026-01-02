Immigration : la Chine va déployer des robots humanoïdes pour orienter les touristes

La Chine poursuit sa montée en puissance dans la robotique, un domaine où le pays a enregistré des avancées spectaculaires ces dernières années. Entre robots industriels capables de manipuler des charges lourdes et humanoïdes interactifs, la technologie chinoise se distingue par sa capacité à combiner intelligence artificielle et autonomie physique. Ces innovations touchent aujourd’hui des secteurs variés, allant de la production métallurgique à l’accueil des visiteurs, avec un objectif clair : automatiser des tâches complexes tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.

Robots UBTech aux points de passage frontaliers pour guider les voyageurs

UBTech Robotics, un des leaders chinois de la robotique, a remporté un contrat stratégique pour installer des robots humanoïdes dans plusieurs points de passage frontaliers. Selon le South China Morning Post, ces machines seront chargées d’orienter les touristes, d’aider aux contrôles et de gérer certaines opérations logistiques, afin de fluidifier le transit des voyageurs. Les robots déployés sont basés sur le modèle « Walker S2 », présenté comme le premier au monde à pouvoir remplacer sa propre batterie, offrant ainsi une autonomie prolongée et réduisant les interventions humaines pour la maintenance.

Le projet bénéficie d’un financement de 264 millions de yuans (environ 32 millions d’euros) et comprend un centre dédié à Fangchenggang, dans la région du Guangxi, à la frontière vietnamienne. Selon Interesting Engineering, cette initiative représente l’un des cas les plus significatifs d’usage concret de robots humanoïdes par une administration publique en Chine.

Applications industrielles et synergie technologique

Outre les opérations liées à l’immigration, les mêmes robots pourraient prochainement intervenir dans des secteurs industriels comme les sites de production d’acier, de cuivre et d’aluminium. Leur rôle consisterait à effectuer des inspections et à superviser certains processus, exploitant la même technologie conçue pour interagir avec les humains et gérer des tâches complexes. Cette convergence entre robotique industrielle et robots de service montre la volonté des entreprises chinoises de tirer parti des développements technologiques pour des applications multiples et complémentaires.

Avec ce déploiement, la Chine montre non seulement sa capacité à concevoir des robots avancés, mais aussi à les intégrer dans des opérations concrètes touchant la sécurité, l’accueil des visiteurs et l’industrie. Ces initiatives pourraient transformer la manière dont les administrations et entreprises interagissent avec le public et optimisent leurs processus, en combinant efficacité et technologie de pointe.