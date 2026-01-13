Insécurité en Afrique : le milliardaire US Joe Lonsdale investit dans une entreprise de drones au Nigeria

En Afrique, certaines industries se développent extrêmement rapidement. C’est notamment le cas de l’industrie de la Défense. En ce sens, de nombreux investisseurs se renseignent sur l’intérêt d’accompagner telle ou telle startup. C’est notamment le cas de Joe Lonsdale, co-fondateur de Palantir.

Ce dernier vient de conduire une levée de 11.8 millions de dollars, à destination de Terra Industries. Il s’agit d’une entreprise nigériane, spécialisée dans la production de drones. L’opération, annoncée le 12 janvier 2026, démontre bien toute l’attention portée aux solutions sécuritaires, notamment développées sur le continent africain.

Terra Industries lève 11 milliards de dollars USD

Lancée en 2024, à Abuja, Terra Industries est le fruit de la réflexion de deux entrepreneurs, pagés de 22 et 24 ans seulement. Cette société conçoit et fabrique des drones de moyenne et de longue portée, ainsi que des tours de surveillance autinomies et des véhicules terrestres, qu’il est possible de manier, sans pilote humain (à distance donc, ou via l’intelligence artificielle).

Publicité

Concrètement, ces solutions apportent une réponse à un vrai problème, tout du moins sur place. L’idée est d’abord de protéger les infrastructures critiques, que ce soit dans le secteur de l’énergie ou de l’extraction minière. Ensuite, l’idée est d’accompagner les forces armées, dans la lutte contre le terrorisme, notamment face aux groupes armés affiliés à l’État islamique ou à Al-Qaïda.

Une entreprise tournée vers l’avenir, pour la sécurité des locaux

Selon l’entreprise, les actifs sécurisés représenteraient une valeur d’environ 11milliards de dollars, répartis entre le Nigeria et le Ghana. Les fonds récemment levés auront pour finalité, d’aider l’entreprise à développer et renforcer sa capacité de production, pour réduire les coûts et accélérer le déploiement des opérations de sécurité transfrontalières. Une nécessité pour les populations locales, qui souffre d’enlèvements, de tentatives d’extorision à grande échelle et autres tentatives de destabilisation à échelle plus globale.