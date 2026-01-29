Iran : à l'ONU, la Chine s'oppose à tout recours à la force et avertit

Depuis plusieurs mois, les déclarations venues de Washington entretiennent l’idée que l’option militaire fait partie des leviers envisagés face à l’Iran. Des responsables américains rappellent régulièrement que « toutes les options restent sur la table », tandis que des ajustements dans le dispositif militaire américain au Moyen-Orient sont observés et commentés. Cette rhétorique, largement relayée dans les débats diplomatiques et médiatiques, alimente les inquiétudes autour d’une possible escalade. C’est sur ce fond de tensions verbales et stratégiques que la Chine a pris la parole aux Nations unies pour exprimer une position sans ambiguïté sur le recours à la force.

À la tribune de l’ONU, Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, a exprimé une opposition nette à toute action militaire dirigée contre l’Iran rapporte CGTN News. S’exprimant devant le Conseil de sécurité, le diplomate chinois a mis en garde contre ce qu’il a qualifié d’« aventurisme militaire », estimant que le recours à la force ne ferait qu’aggraver les tensions existantes et compromettre les efforts de stabilisation.

Rejet de l’option militaire

Devant le Conseil de sécurité, la Chine a rappelé son attachement aux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, en particulier le respect de la souveraineté des États et le règlement pacifique des différends. Pour Pékin, l’usage de la force ne ferait qu’aggraver les tensions existantes et créer des conséquences difficiles à maîtriser, tant pour la région que pour la stabilité internationale.

Publicité

Le représentant chinois a appelé l’ensemble des parties concernées à faire preuve de retenue et à éviter toute initiative susceptible de provoquer une escalade. Sans désigner explicitement un pays, le discours vise clairement les scénarios militaires régulièrement évoqués dans le débat autour de l’Iran. Pékin estime que ces approches fragilisent les efforts diplomatiques et compliquent la recherche de compromis durables.

La Chine met également en avant l’importance du dialogue multilatéral et du rôle central des Nations unies dans la gestion de ce type de crises. Selon elle, les mécanismes diplomatiques existants offrent encore des marges de manœuvre pour réduire les tensions, à condition que les acteurs impliqués s’y engagent de bonne foi.

Tensions internationales et position chinoise

La déclaration chinoise résonne particulièrement dans un environnement international où les signaux envoyés par les États-Unis sont scrutés avec attention. Les références répétées à une possible opération militaire contre l’Iran, même sans annonce concrète, contribuent à maintenir un climat de pression permanente. Pour Pékin, cette approche accroît les risques de déstabilisation et complique les équilibres déjà fragiles au Moyen-Orient.

En s’exprimant à l’ONU, la Chine cherche aussi à réaffirmer son rôle de puissance diplomatique favorable à la désescalade. Elle se positionne comme un acteur plaidant pour des solutions négociées, en opposition aux stratégies fondées sur la contrainte militaire. Cette posture s’inscrit dans une ligne constante de la diplomatie chinoise, qui privilégie officiellement la non-ingérence et la médiation politique.

La mise en garde adressée par Pékin souligne enfin les implications immédiates qu’aurait un recours à la force : perturbations régionales, risques pour les civils et impact sur les équilibres économiques et sécuritaires. Sans entrer dans des scénarios hypothétiques, la Chine rappelle que les précédents conflits dans la région ont montré les limites et les coûts humains des solutions armées.