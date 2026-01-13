Iran : la Chine s’oppose aux menaces américaines

Les relations entre les États-Unis et l’Iran connaissent une nouvelle phase de tension après les déclarations de Donald Trump visant à durcir la pression sur Téhéran et ses partenaires économiques. Le locataire de la Maison-Blanche a récemment affirmé que Washington appliquerait des droits de douane de 25 % à tout pays poursuivant ses échanges commerciaux avec l’Iran, un pays confronté à une forte contestation interne. Ces annonces interviennent après une série de menaces adressées à l’Iran dans un climat international déjà tendu, renforcé par des événements récents impliquant des alliés de Téhéran, dont la capture de Nicolás Maduro.

Menaces américaines contre l’Iran et partenaires commerciaux

La mesure annoncée par Donald Trump vise directement les relations économiques de l’Iran avec des pays tiers. En conditionnant l’accès au marché américain au respect de ces nouvelles restrictions, Washington entend accentuer la pression sur Téhéran par le biais de ses partenaires commerciaux. Cette stratégie repose sur l’idée de pénaliser non seulement l’Iran, mais aussi les États qui maintiennent des échanges avec lui, en particulier dans des secteurs clés.

Ces déclarations s’inscrivent dans la continuité des prises de position fermes de Donald Trump à l’égard de l’Iran, formulées après des épisodes diplomatiques et sécuritaires marquants, dont la capture de Nicolás Maduro. Les menaces américaines ont ainsi pris une dimension à la fois politique et commerciale.

Position officielle de la Chine face aux sanctions américaines

En réaction, la Chine a déclaré qu’elle défendrait résolument ses droits et ses intérêts légitimes. Par la voix d’une porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Pékin a rappelé sa position selon laquelle une guerre commerciale ne profite à aucune des parties concernées. D’après 20 minutes, les autorités chinoises ont exprimé leur opposition à l’utilisation de droits de douane comme instrument de pression, tout en affirmant leur détermination à protéger leurs intérêts économiques.

Cette déclaration intervient alors que la Chine entretient des relations commerciales avec l’Iran et se trouve directement concernée par les mesures annoncées par Washington. Sans détailler les actions envisagées, Pékin a clairement indiqué qu’elle ne resterait pas passive face à des décisions susceptibles d’affecter ses échanges.