Iran : malgré les menaces de Trump, la justice prévoit des exécutions

Donald Trump a récemment averti les autorités iraniennes qu’une réaction américaine « très forte » serait engagée si des manifestants arrêtés venaient à être exécutés. Cette mise en garde, diffusée dans une interview télévisée, visait à dissuader toute décision judiciaire radicale contre les personnes interpellées lors des protestations nationales. Pourtant, à Téhéran, le discours officiel ne semble pas infléchir la ligne adoptée par les institutions judiciaires.

Quelques heures après cet avertissement, le chef du pouvoir judiciaire iranien a tenu des propos laissant entendre que des procès rapides, suivis d’exécutions, pourraient être organisés contre certains détenus rapporte The South China Morning Post. Une position qui confirme la volonté des autorités de traiter ces dossiers sans délai, en dépit des pressions venues de l’étranger.

La justice iranienne maintient une ligne dure face aux protestations nationales

Gholamhossein Mohseni-Ejei, à la tête de l’appareil judiciaire iranien, a déclaré que les procédures engagées contre les personnes arrêtées lors des manifestations devaient être menées sans attendre. Selon lui, agir rapidement serait plus efficace que de laisser les dossiers s’éterniser sur plusieurs mois. Le message est clair : la justice entend frapper vite et fort.

Ces propos ont été diffusés par la télévision d’État, ce qui leur confère une portée officielle. Ils suggèrent que les autorités souhaitent envoyer un signal dissuasif à ceux qui participent ou envisagent de participer aux mouvements de contestation. Les arrestations liées aux manifestations ont déjà concerné un grand nombre de personnes à travers le pays, et certaines d’entre elles pourraient désormais faire face à des sanctions extrêmes.

Le choix d’accélérer les procédures judiciaires traduit une volonté d’éviter toute forme de relâchement dans le traitement de ces affaires. Pour les responsables iraniens, retarder les décisions reviendrait à affaiblir l’impact recherché, à savoir décourager de nouvelles mobilisations.

Trump et l’Iran des avertissements américains sans effet immédiat

L’avertissement lancé par Donald Trump n’a pas empêché la justice iranienne de réaffirmer sa position. Le président américain avait pourtant évoqué des mesures sévères si des exécutions de manifestants étaient confirmées. Sans entrer dans le détail des actions envisagées, il avait insisté sur le caractère ferme de la réponse américaine.

Du côté iranien, ces déclarations ont été perçues comme une ingérence extérieure. Les propos de Mohseni-Ejei peuvent être interprétés comme une manière de montrer que les décisions judiciaires restent une affaire interne, indépendante des pressions étrangères.