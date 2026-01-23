IShowSpeed en escale au Bénin : vitrine culturelle et affluence au rendez-vous

L’influenceur et vidéaste américain IShowSpeed a effectué ce vendredi 23 janvier une halte remarquée à Cotonou, dans le cadre de sa tournée africaine. Suivi par près de 50 millions d’abonnés sur YouTube, le créateur de contenus a consacré cette étape béninoise à la découverte et à la mise en lumière du patrimoine culturel local, qu’il a partagé en direct avec sa communauté en ligne.

Son parcours l’a conduit au pied de la statue de Bio Guéra, où il a assisté à la comédie musicale « Le Trône de Béhanzin », avant de se rendre au Monument de l’Amazone. Sur ce site emblématique, il a pris part à une séquence sportive en défiant un champion de MMA, sous le regard de nombreux curieux et internautes connectés.

Juste après, direction Ouidah, cité historique et haut lieu de mémoire. L’influenceur y a suivi des démonstrations de Zangbéto, figures masquées de la tradition locale souvent qualifiées de revenants. Son immersion s’est poursuivie à la forêt sacrée de Kpassè, puis au temple des pythons, deux sites majeurs du patrimoine vodun. La visite a également inclus des lieux de mémoire liés à la traite négrière, présentés à ses abonnés comme des repères essentiels de l’histoire béninoise.

Sur les réseaux sociaux, la cheffe Keith Sonon a salué cette visite : « Notre pays devient de plus en plus attractif. Nous en sommes fiers. Rencontre avec IShowSpeed à Ouidah, sa présence dans notre pays résonnera dans le monde entier », a-t-elle écrit sur Facebook.

IShowSpeed a entamé sa tournée africaine le 29 décembre. Depuis, il enchaîne les étapes à travers une quinzaine de pays, du sud au nord du continent, suscitant à chaque fois d’importants rassemblements. Avant son passage au Bénin, il se trouvait au Nigeria, notamment à Lagos, où il a célébré son 21ᵉ anniversaire et franchi le cap des 50 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube.