Kali Muscle hospitalisé d'urgence après un malaise en plein entraînement en Californie

Le célèbre bodybuilder américain Chuck Kirkendall, connu sous le nom de Kali Muscle, a été transporté à l’hôpital samedi 17 janvier 2026 après avoir perdu connaissance dans une salle de sport californienne. Cette nouvelle alerte médicale survient alors que l’influenceur fitness aux près de quatre millions d’abonnés YouTube traîne un lourd passif cardiaque depuis plusieurs années. Son ex-épouse a confirmé l’incident sans pouvoir préciser les causes exactes du malaise. La communauté fitness internationale retient son souffle face à cette situation préoccupante.

La scène s’est déroulée dans des circonstances aussi soudaines qu’inquiétantes. Alors qu’il effectuait sa séance d’entraînement habituelle dans un centre de remise en forme situé en Californie, Kali Muscle s’est effondré sans signe avant-coureur apparent. Les personnes présentes sur place ont immédiatement alerté les secours, permettant une prise en charge rapide du quinquagénaire. L’ambulance l’a conduit vers un établissement hospitalier de la région où il a été admis pour des examens approfondis. Les premières heures suivant cet incident n’ont livré que peu d’informations sur son état réel, plongeant ses millions de followers dans une attente anxieuse.

Un influenceur fitness américain au parcours hors du commun

Dvyne Kirkendall, l’ancienne compagne du bodybuilder, s’est exprimée auprès des médias américains pour confirmer les faits. Elle a toutefois reconnu ignorer les raisons précises ayant conduit à cette perte de connaissance soudaine, tout comme elle n’a pas été en mesure de fournir des détails sur l’évolution de son état de santé dans les heures qui ont suivi son admission. Cette absence d’information officielle alimente naturellement les spéculations au sein de la communauté des passionnés de musculation, d’autant que le profil médical de l’athlète suscite légitimement des interrogations.

Né le 18 février 1975 à Oakland sous le nom de Chuck Kirkendall, celui que le monde du fitness connaît comme Kali Muscle a bâti sa réputation sur une histoire personnelle singulière qui mêle rédemption et dépassement de soi. Son enfance difficile dans un quartier défavorisé de Californie l’a conduit sur une trajectoire chaotique qui s’est soldée par une période d’incarcération. C’est paradoxalement derrière les barreaux qu’il a forgé son physique impressionnant, développant des méthodes d’entraînement improvisées avec des moyens de fortune après le retrait des équipements traditionnels de musculation par les autorités pénitentiaires. À sa libération en 2010, il s’est installé à Los Angeles où sa carrière a rapidement décollé, enchaînant les apparitions dans des publicités pour des marques prestigieuses comme Taco Bell, Honda, Snickers ou encore GEICO. Sa chaîne YouTube, lancée il y a plus de quinze ans, lui a permis de toucher un public considérable en partageant ses conseils d’entraînement et son parcours de vie inspirant.

L’historique cardiaque préoccupant du bodybuilder YouTube

L’hospitalisation de ce samedi ravive inévitablement les souvenirs de novembre 2021, période durant laquelle Kali Muscle avait frôlé la mort. À cette époque, le bodybuilder avait été victime d’une crise cardiaque majeure provoquée par une obstruction totale de son artère coronaire gauche. Les médecins avaient dû intervenir en urgence pour lui implanter un stent destiné à rétablir une circulation sanguine normale vers son muscle cardiaque. Depuis son lit d’hôpital, il avait alors livré un témoignage poignant sur sa chaîne, admettant avoir négligé des signaux d’alerte pendant près de quinze années. Il avait notamment évoqué des problèmes d’œdème aux pieds et aux chevilles remontant à son adolescence, ainsi qu’une hypertension artérielle chronique qu’il n’avait jamais véritablement prise au sérieux.

Dans les mois qui avaient suivi cet épisode dramatique, l’influenceur s’était mué en véritable ambassadeur de la prévention cardiovasculaire auprès de sa communauté. Il avait publiquement reconnu que son utilisation prolongée de substances dopantes combinée à une alimentation déséquilibrée durant ses années de détention avait probablement contribué à l’accumulation de plaques dans ses artères. Ce message de sensibilisation prenait une résonance particulière dans un milieu du bodybuilding régulièrement endeuillé par des décès prématurés liés à des complications cardiaques. La disparition de Shawn Rhoden, survenue quelques jours seulement avant sa propre crise cardiaque, l’avait profondément marqué et incité à alerter ses pairs sur l’importance des bilans médicaux réguliers.

Incertitude sur l’état de santé de Kali Muscle après son malaise

Au-delà de sa carrière dans le fitness, Kali Muscle a su diversifier ses activités au fil des années. Son autobiographie intitulée Xcon to Icon retrace son cheminement depuis les cellules de prison jusqu’aux plateaux de tournage hollywoodiens. Il a également lancé sa propre gamme de compléments alimentaires sous la marque Hyphy et propose désormais des services de coaching en stratégie digitale et stabilité financière. Sa vie personnelle a connu des évolutions notables, notamment la naissance de jumeaux le jour de Noël 2019 avec sa compagne Helena Vladisavljević, une YouTubeuse et entrepreneuse croate. Cette paternité tardive avait d’ailleurs constitué l’une de ses principales motivations pour modifier son hygiène de vie après son accident cardiaque de 2021.

Les heures à venir s’annoncent déterminantes pour connaître la nature exacte du malaise qui a frappé le bodybuilder ce week-end. Si aucun lien direct avec ses antécédents cardiaques n’a été établi à ce stade, la prudence reste évidemment de mise compte tenu de son historique médical. Ses abonnés sur les différentes plateformes sociales scrutent avec attention la moindre publication susceptible de les rassurer sur son état. Cette nouvelle épreuve rappelle une fois encore la fragilité qui peut se cacher derrière les physiques les plus imposants et les parcours les plus inspirants du monde du fitness.