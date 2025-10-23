Décès du bodybuilder Kadu Santos (31 ans) juste après sa demande en mariage

Triste nouvelle pour les amateurs de sport et de bodybuilding. En effet, l’un de leurs champions les plus connus, Ricardo Nolasco Dos Santos, plus connu sous le nom de Kadu Santos, est malheureusement décédé le 20 octobre dernier, à l’âge de 31 ans. Une information confirmée par sa famille.

Le bodybuilding est une discipline sportive consistant à développer et sculpter son corps par un entraînement intensif en utilisant des machines dédiées et en suivant un régime alimentaire particulièrement strict. Les compétiteurs se présentent ensuite sur scène, un à un, pour être jugé sur leur esthétique.

Son père annonce la triste nouvelle

C’est via les réseaux sociaux que le père de Kadu Santos, Amauri, a annoncé la triste nouvelle à ses fans qui ont tous ressenti la même sensation de tristesse. Figure emblématique du monde de la musculation au Brésil, Santos a remporté 11 titres nationaux et d’autres compétitions régionales majeures.

Sur les réseaux sociaux, il était particulièrement suivi, diffusant régulièrement des conseils d’entraînement et des aperçus de sa vie quotidienne, avec un contenu toujours centré autour du sport et la sculpture du corps. Un sportif que beaucoup qualifiaient, en outre, d’accessible sur le plan humain.

Une demande en mariage quelques semaines auparavant

Ce décès intervient dans un contexte d’autant pus tragique, qu’il venait tout juste de demandé sa compagne en mariage. Cela faisait effectivement quatre ans qu’il était en couple avec Sabrina Wollman. Sa demande en mariage, réalisée sur une plage brésilienne, avait touché beaucoup de ses fans.

Pour le moment, on ne sait rien des raisons qui pourraient expliquer le décès du bodybuilder. De plus amples informations pourraient être dévoilées par la famille, dans les jours ou dans les semaines à venir, même si rien ne les y oblige. Les fans du sportif, toutefois, espèrent obtenir des réponses.