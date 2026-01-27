La Russie dévoile des missiles Iskanders uniques

La Russie a une nouvelle fois violemment frappé l’Ukraine. En effet, dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 janvier, ce sont 34 missiles et 339 drones qui auraient été lancés par Moscou à l’encontre de l’Ukraine, ciblant plusieurs régions. Kiev affirme avoir intercepté une grande partie des projectiles.

D’après les autorités ukrainiennes, la plupart des missiles interceptés étaient des missiles balistiques Iskander et des missiles de croisière Kh-101. Si des dégâts matériels ont été confirmés, aucun bilan humain n’a été annoncé et il se pourrait, par ailleurs, qu’aucune victime n’ait été recensée.

Moscou aurait utilisé des Iskander d’un nouveau format

Les forces armées ukrainiennes évoquent, elles, de nouveaux types d’armement qui ont été utilisés. En effet, les systèmes de tirs utilisés et interceptés dénotent par rapport à ce qui a été habituellement utilisé. Cela laisse supposer, une adaptation de l’arsenal russe aux réalités actuelles du terrain.

Moscou aurait en fait utilisé une version modifiée du missile balistique Iskander. Ce missile aurait une portée d’environ 1 000 kilomètres, lui permettant ainsi de se rapprocher du missile balistique de moyenne portée, autrefois interdits par le traité INF. Une telle capacité offre à Moscou un avantage terrain important.

Volonté de s’adapter ou manque de moyens à disposition ?

Le recours à de tels missiles pourraient aussis’expliquer par un défaut des capacités de production. En effet, Moscou produirait uniquement deux Iskander par jour. Résultat, face au manque de moyen, la Russie pourrait puiser dans les stocks de missiles plus puissants,déjà existant. Une analyse renforcée par le fait que plusieurs missiles Kh-101 interceptés auraient été fabriqués début 2026.

Dans tous les cas, les négociations continuent entre Moscou, Kiev et washington afin de rapidement trouver une porte de sortie à ce conflit qui dure depuis près de quatre ans maintenant et qui aura fait des centaines de milliers de victimes et des millions de déplacés.