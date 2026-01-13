L'acteur Mark Ruffalo traite Donald Trump de "criminel"

Figure incontournable du cinéma américain, Mark Ruffalo s’est imposé au fil des années comme un acteur polyvalent, capable d’alterner entre blockbusters mondiaux et films engagés. Révélé au grand public par des rôles salués par la critique avant de devenir mondialement célèbre grâce au personnage de Hulk dans l’univers Marvel, il est aussi connu pour ses prises de position publiques sur des sujets politiques et sociaux. Cette double casquette, star hollywoodienne et citoyen engagé, l’amène régulièrement à s’exprimer en marge des grands événements culturels, bien au-delà du simple cinéma.

Mark Ruffalo tance Donald Trump

C’est sur le tapis rouge des Golden Globes, rendez-vous majeur de l’industrie du divertissement aux États-Unis, que l’acteur a de nouveau fait entendre sa voix. Interrogé par plusieurs médias américains, Mark Ruffalo n’a pas cherché à adoucir ses propos à l’égard de Donald Trump. Dans des propos rapportés par divers médias dont 20 minutes, l’acteur emblématique a dressé un portrait extrêmement sévère du dirigeant américain, le qualifiant notamment de criminel et de figure dangereuse pour la société américaine.

Pour l’acteur, la question dépasse largement le cadre partisan. Il a évoqué des difficultés très concrètes auxquelles font face de nombreux américains : le coût élevé des loyers, la hausse des prix de l’alimentation ou encore l’accès aux soins devenu inaccessible pour une partie de la population. Selon lui, ces réalités sociales illustrent l’échec moral et politique qu’il attribue à Donald Trump, qu’il décrit comme un dirigeant incapable d’améliorer le quotidien des citoyens les plus vulnérables.

États-Unis, politique et colère sociale, Ruffalo dresse le tableau

Mark Ruffalo n’a pas prétendu détenir des solutions toutes faites aux problèmes qu’il énumère. Il estime que confier l’avenir du pays le plus puissant du monde à une personnalité qu’il juge instable et amorale expose l’ensemble de la société à des risques majeurs. Dans ses déclarations, l’acteur a insisté sur l’idée que la situation actuelle n’a rien d’abstrait. Elle se traduit, selon lui, par des familles en difficulté, des enfants privés d’opportunités et une précarité croissante. Habitué à utiliser sa notoriété pour relayer des causes qui lui tiennent à cœur, Mark Ruffalo assume pleinement ce discours frontal.