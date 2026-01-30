L'Afrique du Sud déclare persona non grata un haut diplomate israélien

Les relations diplomatiques entre Pretoria et Tel-Aviv sont au point de rupture depuis plusieurs mois. L’Afrique du Sud, qui a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice en décembre 2023 pour des accusations de génocide à Gaza, maintient une position ferme de soutien au peuple palestinien héritée de l’ère Mandela. Cette tension historique vient de franchir un nouveau palier avec une décision disciplinaire sans précédent à l’encontre du représentant diplomatique israélien le plus haut placé dans le pays.

Ariel Seidman expulsé pour violations diplomatiques répétées

Selon les informations rapportées par Africanews, le ministère sud-africain des Affaires étrangères a annoncé vendredi l’expulsion d’Ariel Seidman, chargé d’affaires à l’ambassade d’Israël à Pretoria. Ce dernier dispose d’un délai de 72 heures pour quitter le territoire sud-africain. Seidman occupe le poste diplomatique israélien le plus élevé en Afrique du Sud depuis le rappel de l’ambassadeur par Tel-Aviv en 2023.

La décision repose sur plusieurs manquements graves aux protocoles diplomatiques. Le gouvernement sud-africain reproche notamment à la mission israélienne d’avoir publié à plusieurs reprises sur ses comptes officiels des messages insultants visant directement le président Cyril Ramaphosa. Ces publications constituent une rupture flagrante des codes de courtoisie entre États.

Publicité

Pretoria dénonce également l’absence de notification préalable concernant les visites de hauts responsables israéliens sur le sol sud-africain. Cette omission répétée est qualifiée par le ministère des Affaires étrangères de violation inacceptable des normes et pratiques établies en matière de relations internationales. Selon les autorités sud-africaines, ces comportements ont systématiquement sapé les relations bilatérales déjà fragilisées.

Israël réplique immédiatement avec une mesure miroir

La réponse israélienne n’a pas tardé. Tel-Aviv a immédiatement déclaré persona non grata Shaun Edward Byneveldt, le diplomate sud-africain de haut rang en poste en Israël, lui imposant le même ultimatum de 72 heures. Cette escalade symétrique illustre la profondeur du fossé diplomatique entre les deux nations.

L’incident survient alors que les tribunaux internationaux examinent la plainte sud-africaine accusant Israël de violations graves du droit international dans la bande de Gaza. Pretoria, fort de son expérience historique face à l’apartheid qu’Israël avait autrefois soutenu, se positionne comme un ardent défenseur de la cause palestinienne sur la scène mondiale.

Cette double expulsion marque une détérioration des liens entre les deux pays. Les canaux diplomatiques traditionnels semblent aujourd’hui rompus, laissant peu d’espoir à une normalisation prochaine tant que les divergences fondamentales sur la question palestinienne persisteront.