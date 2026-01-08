L'avertissement de Moscou aux Européens : vos soldats en Ukraine seront des cibles

Depuis plusieurs mois, les capitales européennes débattent de l’envoi d’une force de maintien de la paix en Ukraine une fois qu’un cessez-le-feu sera conclu avec la Russie. Cette idée, portée notamment par Paris et Londres, a pris une tournure concrète le 6 janvier dernier lors d’un sommet réunissant 35 pays dans la capitale française. Les participants de cette « coalition des volontaires » ont signé une déclaration commune avec Kiev prévoyant le déploiement d’une force multinationale sur le territoire ukrainien après la fin des hostilités. Moscou n’a pas tardé à réagir.

Maria Zakharova réaffirme la position du Kremlin sur les troupes étrangères

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a publié un communiqué ce 8 janvier dans lequel elle qualifie la déclaration de Paris de document éloigné de tout règlement pacifique. Selon la diplomate russe, ce texte vise non pas à instaurer une paix durable, mais à poursuivre la militarisation et l’escalade du conflit. Son élément central, le déploiement de « forces multinationales » destinées à aider à la reconstitution des forces armées ukrainiennes et à assurer l’« endiguement » de la Russie, constitue pour Moscou une ligne rouge.

La mise en garde est sans ambiguïté : toutes les unités et installations militaires occidentales présentes sur le sol ukrainien seront considérées comme des cibles légitimes par l’armée russe. Zakharova a souligné que ces avertissements avaient déjà été formulés à plusieurs reprises au plus haut niveau et qu’ils demeuraient pleinement d’actualité.

Les conditions russes pour un règlement du conflit ukrainien

Le communiqué réitère également les exigences de Moscou pour mettre fin au conflit. La Russie conditionne tout règlement à l’élimination des causes profondes de la guerre, au retour de l’Ukraine à un statut neutre et non aligné, ainsi qu’à sa démilitarisation. Le Kremlin exige aussi la reconnaissance des « réalités territoriales » issues des référendums d’annexion organisés dans les régions occupées. Ces objectifs, affirme la porte-parole, seront atteints par la voie diplomatique ou par la poursuite de l’opération militaire.

Cette réaction intervient alors que les Européens tentent d’afficher leur unité face à l’éventualité d’un désengagement américain. La déclaration de Paris prévoit une force menée par les pays européens et « soutenue » par les États-Unis, mais les contours précis de ce dispositif restent à définir. En attendant, Moscou vient de rappeler que toute présence militaire occidentale en Ukraine, même sous couvert de maintien de la paix, sera traitée comme une intervention hostile.