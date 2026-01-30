Le Bénin lance la plateforme numérique « 229 Cadre de Vie »

Le ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du Développement durable, a officiellement lancé, jeudi 29 janvier 2026 à l’hôtel Azalaï de Cotonou, la plateforme numérique « 229 Cadre de Vie ». À travers cet outil, les autorités entendent renforcer l’implication des citoyens dans la protection de l’environnement et la préservation des infrastructures publiques.

La cérémonie a réuni des responsables du ministère, des représentants des forces de sécurité, ainsi que plusieurs partenaires techniques, dont Sèmè City, Epitech Bénin et Africa Design School. Le projet repose sur une collaboration avec cet écosystème d’innovation local, qui a assuré à la fois le développement technique et la conception de l’interface.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par d’importants investissements publics réalisés ces dernières années dans les infrastructures urbaines, le bitumage des routes, les marchés et la protection du littoral. Malgré ces efforts, les autorités constatent la persistance de comportements inciviques, tels que les dépôts sauvages d’ordures, les dégradations d’équipements collectifs et l’occupation irrégulière d’espaces publics. La plateforme vise ainsi à établir un lien direct entre l’administration et les citoyens afin d’améliorer la réactivité des services compétents.

Publicité

« Il s’agit d’un outil qui place le citoyen béninois, qu’il vive au Bénin ou à l’étranger, au cœur de l’action publique », a expliqué Dr Abdou-Aziz Sobabé, Directeur des systèmes d’information du ministère. Selon lui, la solution s’inscrit dans la dynamique de transformation numérique engagée au sein du département ministériel.

Le dispositif repose sur une approche multimodale. Une application mobile et une interface web permettent d’envoyer des signalements géolocalisés, accompagnés de photos, de messages écrits ou d’enregistrements audio. Un centre d’appels digital, accessible via le numéro vert 144, offre une alternative gratuite, y compris pour les usagers ne disposant pas d’internet. Le serveur vocal intègre plusieurs langues nationales, dont le fon, le yoruba et le dendi, afin d’élargir l’accès au service.

Chaque signalement alimente un système de gestion interne qui oriente les informations vers les structures compétentes et assure le suivi du traitement. Les responsables insistent toutefois sur le fait que la technologie ne saurait remplacer le civisme. Lors du lancement, le secrétaire général du ministère a déclaré : « Avec 229 Cadre de Vie, nous disposons désormais d’un outil moderne pour agir ensemble. Signaler, corriger et bâtir des villes plus propres ». Disponible sur les plateformes de téléchargement d’applications, « 229 Cadre de Vie » ambitionne de faire de chaque citoyen un acteur de la qualité du cadre de vie, en appui à l’action publique.