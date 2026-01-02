Le Maroc en lice pour organiser une nouvelle compétition d'envergure

Depuis plus d’une décennie, le Maroc a fait du sport, et en particulier du football, un axe structurant de sa stratégie nationale. Le Royaume a investi dans des infrastructures modernes, renforcé la gouvernance de ses instances sportives et multiplié les événements internationaux afin de positionner durablement ses villes comme des destinations crédibles pour les grandes compétitions. Cette politique volontariste, portée au plus haut niveau de l’État, a permis au pays de franchir plusieurs paliers et de gagner en crédibilité auprès des organisations sportives mondiales. C’est dans cette dynamique affirmée que s’inscrivent les informations récentes autour d’une possible nouvelle attribution majeure.

Alors que le Maroc accueille en ce moment la Coupe d’Afrique des Nations et s’apprête à coorganiser la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, une autre échéance internationale pourrait venir s’ajouter à son calendrier. Selon des informations relayées par le média marocain Le Desk, le Royaume chérifien ferait partie des candidats sérieux pour l’organisation de la Coupe du Monde des Clubs 2029, une compétition appelée à gagner en importance dans le paysage du football mondial.

Maroc et football international, une stratégie d’accueil assumée

L’intérêt manifesté par la FIFA pour le Maroc ne serait pas le fruit du hasard. Ces dernières années, le pays a démontré sa capacité à organiser des événements d’envergure, tant sur le plan logistique que sécuritaire. Stades rénovés ou construits aux standards internationaux, réseaux de transport modernisés et expérience accumulée lors de tournois continentaux ont contribué à renforcer la confiance des instances dirigeantes du football.

Si la décision officielle de la FIFA n’a pas encore été rendue, une telle attribution pourrait constituer une reconnaissance supplémentaire du savoir-faire marocain. Elle viendrait confirmer la place désormais occupée par le Royaume parmi les destinations privilégiées pour les grandes compétitions, à un moment où le football international cherche des pays capables de répondre à des exigences organisationnelles élevées.

La Coupe du Monde des Clubs, dans sa nouvelle formule élargie, représente un rendez-vous majeur pour les clubs, les diffuseurs et les partenaires économiques. Accueillir cette compétition pourrait offrir au Maroc une visibilité accrue et des retombées directes pour plusieurs secteurs, notamment le tourisme, les services et l’emploi temporaire lié à l’événement.