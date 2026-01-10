Le plus grand aéroport d'Afrique bientôt construit en Éthiopie

L’Afrique connaît une croissance soutenue du transport aérien, avec un trafic passagers qui progresse rapidement et des infrastructures modernes de plus en plus sollicitées. Cette dynamique renforce l’importance stratégique des plateformes aéroportuaires et place certains pays au cœur des ambitions continentales. L’Éthiopie, grâce à ses projets récents, montre parfaitement cette tendance et entend renforcer sa position dans le réseau aérien international.

Lancement du plus grand aéroport d’Afrique à Bishoftu

Le samedi 10 janvier 2026, le gouvernement éthiopien a donné le coup d’envoi de la construction du plus grand aéroport d’Afrique, situé à Bishoftu, à environ 40 kilomètres d’Addis Abeba. Ce futur centre aérien devrait pouvoir accueillir 60 millions de passagers dès sa première phase et atteindre 110 millions sur le long terme, dépassant ainsi le trafic de l’aéroport d’Atlanta, actuellement le plus fréquenté au monde. D’un coût estimé à 12,7 milliards de dollars, ce projet remplacera l’aéroport de Bole, qui ne peut gérer qu’environ 25 millions de passagers par an, et augmentera significativement la capacité des liaisons internationales.

Ethiopian Airlines, la compagnie nationale, participe au financement du projet, tandis que la Banque africaine de développement a déjà engagé 500 millions de dollars. Les autorités éthiopiennes poursuivent également des négociations avec plusieurs partenaires financiers internationaux, dont la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, la Banque européenne d’investissement et l’Agence américaine de financement du développement international.

Connexions rapides entre Addis Abeba et le nouvel aéroport

Le projet ne se limite pas aux seules installations aéronautiques : il comprend également une autoroute moderne à plusieurs voies reliant Bishoftu à Addis Abeba, ainsi qu’une ligne ferroviaire à grande vitesse de 38 kilomètres, capable de circuler entre 120 et 200 km/h. Ces infrastructures visent à faciliter les déplacements et à intégrer efficacement le nouvel aéroport dans le réseau de transport national, assurant un flux plus fluide pour les passagers et le fret.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de plusieurs ministres, a officiellement lancé les travaux sur le site, qui devraient s’étendre sur cinq ans. Avec ce chantier, l’Éthiopie se place en tant qu’acteur clé du transport aérien sur le continent et comme point de transit stratégique pour le trafic international, soulignant le rôle croissant de l’Afrique dans le secteur aérien mondial.

La réalisation de ce projet constitue une étape majeure pour le pays, offrant la capacité d’accueillir davantage de compagnies aériennes internationales et de répondre à une demande en constante augmentation. Grâce à cette combinaison d’infrastructures ultramodernes et de financements internationaux, Bishoftu pourrait devenir un hub aérien incontournable pour l’Afrique et le reste du monde.