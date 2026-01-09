Afrique : 13 pays pourraient dépasser 6% de croissance en 2026

L’Afrique connaît des rythmes de croissance variés, avec certains pays affichant des progrès solides tandis que d’autres restent freinés par des défis économiques. Malgré des niveaux d’endettement et la sensibilité aux fluctuations des marchés mondiaux, le continent pourrait voir plusieurs économies atteindre des performances exceptionnelles en 2026. Selon un rapport récent de l’Economist Intelligence Unit, certains pays d’Afrique de l’Ouest et de l’Est pourraient dépasser 6 % de croissance, un chiffre qui témoigne de l’importance des investissements dans les infrastructures, l’énergie et le numérique.

Sénégal, Côte d’Ivoire et Ghana portés par les infrastructures et l’énergie

Le rapport indique que des pays comme le Sénégal, la Guinée, le Libéria, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Niger profitent d’un développement soutenu grâce à des projets d’infrastructures majeurs et à une urbanisation accélérée. L’expansion du numérique et les investissements dans l’énergie, qu’il s’agisse d’hydrocarbures ou de renouvelables, renforcent la production locale et le commerce. Ces facteurs combinés pourraient permettre à ces pays d’atteindre ou de dépasser le seuil de 6 % de croissance en 2026.

Éthiopie, Rwanda et Ouganda misent sur la diversification et la modernisation

En Afrique de l’Est, l’Éthiopie, l’Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda affichent une trajectoire similaire, portée par la modernisation des infrastructures et la diversification économique. Le développement des services numériques et des réseaux urbains facilite l’activité commerciale et industrielle, tout en soutenant la résilience face aux aléas économiques mondiaux. D’autres pays comme la Libye et le Mozambique se distinguent également par des investissements énergétiques et infrastructurels susceptibles d’accélérer leur croissance.

Le rapport souligne néanmoins que ces perspectives restent liées à la gestion prudente des finances publiques. Les pays devront poursuivre des réformes budgétaires et structurelles pour faire face aux vulnérabilités liées à la dette et consolider leurs acquis. La croissance rapide attendue pour ces 13 pays montre que le continent peut tirer parti d’opportunités sectorielles ciblées, tout en restant attentif aux contraintes financières.