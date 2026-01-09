Législatives et communales au Bénin : La Céna rencontre les observateurs

À quarante-huit heures des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a réuni, le vendredi 9 janvier à Cotonou, les observateurs électoraux nationaux et internationaux pour une séance de briefing stratégique. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’institution d’assurer un scrutin transparent, crédible et conforme aux standards démocratiques.

La rencontre, animée par le Directeur général des élections, Boucary Abou Soulé Adam, a permis de rappeler le cadre juridique de l’observation électorale ainsi que les modalités pratiques du scrutin. Les participants ont été informés sur les droits et obligations des observateurs, les innovations introduites dans l’organisation des élections couplées, ainsi que sur les procédures d’identification des bulletins de vote et de dépouillement.

Présent à cette séance, le président de la Céna, Sacca Lafia, a salué la forte mobilisation des observateurs et la présence de plusieurs délégations étrangères, notamment celles du Nigeria, de la Russie, de l’Union africaine et de la Cedeao. Selon lui, cette participation témoigne de l’intérêt constant de la communauté internationale pour le processus démocratique béninois.

Publicité

Sacca Lafia a rappelé le caractère historique de ces élections, les premières à coupler les législatives et les communales depuis l’avènement du Renouveau démocratique en 1990. Il a souligné que ce scrutin ouvre la séquence des élections générales de 2026, avant l’élection présidentielle prévue le 12 avril.

S’adressant directement aux observateurs, le président de la Céna a insisté sur les principes devant encadrer leur mission. Il a appelé à une neutralité absolue, estimant que l’observation électorale ne saurait tolérer aucune influence ou prise de position partisane. Il a également mis l’accent sur la rigueur factuelle, invitant les observateurs à fonder leurs analyses exclusivement sur des faits constatés sur le terrain. Enfin, il a rappelé l’impératif du respect de la souveraineté nationale, dans le strict cadre des lois de la République du Bénin.

Pour Sacca Lafia, les rapports issus de ces missions d’observation ne constituent pas de simples documents formels, mais de véritables outils d’évaluation et d’amélioration du système électoral. Il a exhorté les observateurs à faire preuve de vigilance, de responsabilité et de professionnalisme afin de contribuer à la crédibilité du scrutin.