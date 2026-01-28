Les USA n’abandonneront pas l’OTAN, selon Marco Rubio

Les États-Unis ont récemment amorcé un ajustement de leur présence militaire en Europe et dans certaines structures de l’OTAN, suscitant des discussions sur un possible désengagement. Ce réajustement, qualifié de « repositionnement stratégique », implique notamment la réduction de certains déploiements et le retrait progressif de postes américains au sein des structures de l’alliance. Ces décisions, destinées à adapter la posture militaire américaine aux nouvelles réalités géopolitiques, ont alimenté les spéculations sur l’avenir de l’engagement des États-Unis envers l’OTAN.

Marco Rubio réaffirme l’engagement américain envers l’Europe et l’OTAN

Le secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio, a tenu à clarifier ce mercredi, la position des États-Unis lors d’une audition devant le Comité des relations étrangères du Sénat. Selon lui, « Cela ne signifie pas que nous abandonnons l’OTAN ou l’Europe. », a-t-il déclaré. Au contraire, les États-Unis resteront présents sur le continent et maintiendront certains des plus grands déploiements militaires au monde. Il avance l’idée que l’objectif principal est de permettre une plus grande flexibilité stratégique tout en soutenant des alliés de l’OTAN capables et autonomes.

Rubio a insisté sur le fait que le renforcement des capacités des partenaires européens permettrait aux forces américaines de se repositionner sans compromettre la sécurité collective. Les États-Unis continueront donc de fournir des assurances concrètes et de maintenir leur présence, tout en adaptant leurs déploiements aux besoins à long terme.

Ajustements stratégiques et présence militaire américaine en Europe

L’administration américaine considère qu’un certain rééquilibrage de ses forces est nécessaire pour faire face aux défis actuels et futurs. Plutôt que de réduire son engagement de manière unilatérale, Washington cherche à aligner sa posture militaire avec la capacité des alliés européens à contribuer davantage à la défense de l’alliance. Cette approche pourrait impliquer des rotations de troupes, des redéploiements ciblés et une concentration sur des zones prioritaires, tout en conservant une base de forces sur le territoire européen.

Les déclarations de Marco Rubio viennent ainsi apaiser les inquiétudes liées au désengagement partiel déjà amorcé. Elles soulignent que, malgré une réorganisation des ressources et une recherche de flexibilité, les États-Unis restent attachés à leur rôle central dans l’OTAN et à la défense de leurs partenaires européens.