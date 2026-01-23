Ligue des champions CAF : des médias marocains interdits d’entrée en Algérie

Depuis plusieurs années, le football entre le Maroc et l’Algérie reflète des tensions entre les deux pays du Maghreb, où les relations politiques restent rompues et les frontières fermées depuis longtemps. Ces différends ont déjà affecté des compétitions sportives, à l’image du retrait de la sélection marocaine du Championnat d’Afrique des Nations organisé en Algérie en 2023, faute d’un accord sur les déplacements ; et ils se manifestent aujourd’hui autour de la Ligue des champions de la CAF.

Refus de visa pour les journalistes marocains couvrant AS FAR-JS Kabylie en Algérie

Plusieurs journalistes marocains qui devaient assurer la couverture du match AS FAR – JS Kabylie prévu à Tizi Ouzou ce samedi 24 janvier ont vu leur demande de visa rejetée par les autorités algériennes selon ce que rapporte H24info. Ce refus concerne également la cellule média du club marocain, qui fait normalement partie de la délégation officielle et bénéficie d’une exemption de visa. Selon les médias marocains, cette décision empêche les journalistes de travailler et complique la présence médiatique autour du club AS FAR, qui doit déjà gérer des restrictions pour ses supporters.

Les représentants du royaume, présents sur d’autres terrains africains, ne rencontrent pas ce type de difficultés, ce qui souligne la singularité de cette situation pour l’AS FAR. Certains observateurs rappellent que des journalistes algériens avaient récemment couvert la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc sans rencontrer d’incidents, certains restant même sur le territoire marocain après l’élimination de leur sélection.

Impact sur la couverture médiatique des clubs marocains en compétitions africaines

Les médias marocains ont dénoncé cette décision, soulignant que « cette situation contraste fortement avec l’accueil réservé récemment aux journalistes algériens venus couvrir la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc ». Plusieurs dizaines d’entre eux avaient pu séjourner sur le territoire marocain sans incident, certains y étant même restés après l’élimination de leur sélection. Le média fait également observer que « ce nouvel épisode s’insère dans une série de précédents où des journalistes marocains ont été empêchés d’exercer leur métier en Algérie, y compris lors d’événements sportifs impliquant des clubs ou sélections marocains ».

Alors que la Ligue des champions de la CAF progresse et que les clubs marocains reprennent leurs campagnes continentales, l’absence de journalistes marocains à Tizi Ouzou pourrait affecter la documentation et le suivi médiatique de cette rencontre importante. Pour l’instant, aucune réaction officielle des autorités algériennes n’a été communiquée concernant ce refus de visa.