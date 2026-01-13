Maghreb : le New York Times classe une ville parmi les 52 destinations à visiter en 2026

Entre mer et désert, médinas historiques et architectures contemporaines, le Maghreb regorge de destinations qui séduisent les voyageurs du monde entier. De Marrakech à Tunis, d’Essaouira à Sidi Bou Saïd, la région offre une richesse culturelle, patrimoniale et naturelle reconnue bien au-delà de ses frontières. Ces dernières années, le tourisme maghrébin a su se réinventer, misant à la fois sur l’authenticité, la modernisation des infrastructures et la valorisation de ses atouts culturels. C’est dans ce contexte favorable qu’une ville du Maghreb vient d’être distinguée par un média de référence internationale, le New York Times, qui l’a intégrée à sa prestigieuse liste des 52 destinations à visiter en 2026.

Une sélection mondiale très attendue

Chaque année, le New York Times publie sa célèbre liste « 52 Places to Go », un classement qui met en avant des destinations à travers le monde pour leur intérêt culturel, historique, environnemental ou touristique. Cette sélection, suivie de près par les professionnels du secteur comme par les voyageurs, repose sur plusieurs critères : événements marquants, anniversaires historiques, nouvelles infrastructures, projets culturels, ou encore potentiel touristique en plein essor.

Pour l’édition 2026, le journal américain a choisi de mettre en lumière des lieux aussi variés que des capitales européennes, des régions naturelles préservées, des îles confidentielles ou encore des villes en pleine renaissance urbaine. Parmi ces 52 destinations, une ville maghrébine s’est fait une place, attirant l’attention par son dynamisme, son patrimoine et ses ambitions touristiques.

Publicité

Oran, vitrine algérienne sur la scène internationale

La ville retenue pour représenter le Maghreb dans cette sélection est Oran, deuxième plus grande métropole d’Algérie rapporte Portmanteausuitcase. Surnommée « la radieuse », Oran est connue pour son ouverture sur la Méditerranée, son histoire riche et son rôle majeur dans la culture algérienne, notamment à travers la musique raï, dont elle est le berceau.

Fondée au Xe siècle, Oran a connu de multiples influences – andalouse, ottomane, espagnole et française – qui ont façonné son identité architecturale et culturelle. Cette diversité se reflète aujourd’hui dans ses monuments emblématiques comme le fort de Santa Cruz, la mosquée du Pacha, la cathédrale du Sacré-Cœur ou encore le théâtre régional Abdelkader-Alloula.

Le New York Times souligne notamment le renouveau urbain de la ville, les efforts de modernisation de ses infrastructures et la valorisation de son patrimoine historique. Autant d’éléments qui contribuent à renforcer l’attractivité d’Oran sur la scène touristique internationale.

Liste complète des 52 destinations recommandées par le New York Times pour 2026