Maroc–Israël : l’alliance sécuritaire change d’échelle

Pendant des décennies, les relations entre le Maroc et Israël ont évolué par à-coups, mêlant liens historiques discrets, canaux diplomatiques indirects et coopérations ponctuelles. La reprise officielle des relations diplomatiques en 2020 a ouvert une nouvelle séquence, marquée par une intensification rapide des échanges politiques, économiques et sécuritaires. Dans le domaine de la défense, cette dynamique s’est traduite par des accords structurants, des visites de haut niveau et des projets concrets, jusqu’à faire de la coopération militaire l’un des piliers les plus visibles du rapprochement. C’est dans cette continuité que s’inscrit la récente validation d’un plan de travail militaire commun pour 2026, étape supplémentaire dans une relation désormais tournée vers l’opérationnel. Derrière l’annonce, un signal clair est envoyé : Rabat et Tel-Aviv entendent dépasser le stade des intentions pour organiser leur partenariat sécuritaire autour d’objectifs précis, planifiés et suivis. La signature de ce programme d’action, intervenue en Israël, marque un tournant par son contenu autant que par son calendrier.

Vers une coordination opérationnelle renforcée

Le plan de travail militaire pour 2026 a été validé à l’issue de plusieurs jours d’échanges entre responsables des deux armées, dans le cadre du troisième Comité militaire conjoint. Loin d’un simple document de principe, il formalise une méthode de collaboration fondée sur la concertation régulière, la préparation commune et l’échange d’expertise.

Des délégations marocaines ont effectué des visites au sein de différentes unités israéliennes, avec des discussions centrées sur la planification, la logistique et l’organisation des forces. Ces séquences de travail ont permis d’aborder des sujets concrets, liés à la manière dont les deux armées peuvent mieux coordonner leurs approches et leurs procédures. L’objectif affiché est de faciliter une compréhension mutuelle des modes opératoires, afin de gagner en efficacité lors d’éventuelles coopérations futures.

La question du renseignement a également occupé une place importante dans les échanges. Sans communication détaillée sur le contenu précis des discussions, les autorités israéliennes ont indiqué que les travaux ont porté sur l’amélioration des mécanismes de partage d’informations et sur la coordination face à des menaces identifiées comme communes. Cette orientation traduit une volonté de passer d’une relation fondée sur des contacts ponctuels à une coopération structurée et suivie.

Modernisation des forces et partenariats stratégiques

Pour le Maroc, la signature de ce plan militaire intervient à un moment où la modernisation des forces armées figure parmi les priorités affichées. Le choix de renforcer les liens avec Israël répond à une logique de diversification des partenariats, avec un accent mis sur l’accès à des technologies avancées et à des savoir-faire éprouvés.

La coopération sécuritaire ne se limite plus aux échanges institutionnels. Elle se matérialise par des projets industriels, des transferts de compétences et une montée en gamme progressive des capacités locales. Des initiatives liées à la production et à l’utilisation de systèmes technologiques de pointe ont déjà été évoquées publiquement par le passé, confirmant l’intérêt des autorités marocaines pour une approche combinant acquisition, formation et production.

Côté israélien, le partenariat avec Rabat permet d’ancrer une présence durable en Afrique du Nord à travers un allié jugé stable et stratégique. La relation militaire offre un cadre propice à la promotion de technologies développées par l’industrie de défense israélienne, tout en renforçant des liens politiques consolidés depuis 2020.

Le cinquième anniversaire de la reprise des relations diplomatiques confère à cet accord une portée symbolique supplémentaire. En cinq ans, la relation bilatérale a évolué rapidement, passant d’une normalisation prudente à une coopération assumée dans des secteurs sensibles. La validation d’un plan militaire annuel traduit cette évolution, en donnant à la coopération sécuritaire une architecture claire et des perspectives définies.

Au-delà de la portée symbolique, le plan de travail militaire pour 2026 engage les deux pays sur une trajectoire concrète. Il fixe un cadre d’actions, des priorités et des mécanismes de suivi qui rendent la coopération mesurable et opérationnelle. Rabat et Tel-Aviv confirment ainsi leur choix de faire de la sécurité un axe central de leur relation, avec des implications directes sur l’organisation de leurs forces et sur la manière dont ils envisagent leurs partenariats respectifs.