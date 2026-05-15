Maroc : la Syrie officialise la reprise de ses activités diplomatiques

La Syrie et le Maroc viennent d’entamer un nouveau chapitre de leur histoire diplomatique. En effet, la Syrie a rouvert son ambassade au Maroc le 14 mai 2026. L’emprise diplomatique syrienne avait fermé ses portes en 2012. Le ministre syrien des Affaires étrangères, dépêché pour l’occasion, a rencontré son homologue marocain afin d’entériner la reprise des relations diplomatiques entre les deux États.

Une relance formalisée par les chefs de la diplomatie

La réunion entre les deux ministres des Affaires étrangères acte un rapprochement amorcé après la chute du régime Assad en 2024. Les autorités syriennes ont engagé depuis une réorganisation de leur appareil diplomatique, avec pour objectif de rétablir leurs représentations à l’étranger.

Du côté marocain, cette reprise des relations s’inscrit dans une normalisation progressive des échanges avec Damas. Le ministère marocain des Affaires étrangères n’a pas communiqué de calendrier détaillé, mais la réouverture de l’ambassade permet la reprise des services consulaires, notamment pour les ressortissants syriens présents au Maroc.

Des relations anciennes entre Rabat et Damas

Avant leur rupture, les deux pays entretenaient des relations diplomatiques établies depuis les années suivant leurs indépendances. Membres de la Ligue arabe, le Maroc et la Syrie partageaient des positions communes sur plusieurs dossiers régionaux, notamment la question palestinienne.

Malgré des systèmes politiques différents — monarchie à Rabat, régime républicain à Damas — les échanges diplomatiques sont restés réguliers pendant plusieurs décennies, avec des coopérations limitées sur le plan économique mais soutenues dans les instances multilatérales.

Une normalisation encouragée à l’échelle régionale

La reprise des relations bilatérales intervient dans un mouvement plus large de réintégration de la Syrie sur la scène arabe. En mai 2023, la Ligue arabe a officiellement réadmis Damas après plus de dix ans de suspension, selon les décisions adoptées par ses États membres.

La réouverture de l’ambassade syrienne à Rabat ouvre désormais la voie à une reprise progressive des coopérations administratives et diplomatiques entre les deux pays, avec un redéploiement attendu des services et des échanges officiels dans les prochains mois.