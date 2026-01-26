Maroc : une nouvelle affaire de serviette crée la polémique après la CAN 2025

La finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal n’a pas seulement laissé des souvenirs sportifs. Parmi les images les plus commentées, un épisode inattendu lié aux serviettes utilisées sur le banc avait suscité de vives réactions. À peine une semaine plus tard, une scène comparable observée lors d’un match de Coupe de la CAF est venue raviver cette polémique encore récente, donnant le sentiment d’un malaise persistant autour de la gestion des bancs au Maroc.

Lors de la rencontre opposant le Wydad Casablanca à Maniema Union au stade Mohammed V, des agents de l’enceinte sportive ont tenté de retirer les serviettes mises à la disposition de l’équipe congolaise. Une intervention qui n’était liée ni à une faute de jeu ni à une décision arbitrale, mais qui a suffi à provoquer l’incompréhension du banc visiteur et à détourner momentanément l’attention du match.

Gestion des bancs sous les projecteurs au Maroc

Les faits se sont déroulés sans interruption officielle de la rencontre, mais la répétition des tentatives pour récupérer les serviettes a suscité des réactions visibles du côté de Maniema Union. Joueurs et membres du staff ont manifesté leur étonnement face à une situation jugée inhabituelle à ce niveau de compétition.

Le stade Mohammed V, régulièrement utilisé pour les grandes affiches nationales et africaines, s’est ainsi retrouvé au centre d’une controverse inattendue. Aucune explication publique n’a été donnée sur les motivations exactes des agents concernés. Cette absence de clarification a contribué à nourrir les commentaires, d’autant plus que les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Pour de nombreux observateurs, ce type d’intervention pose question, non pas sur son impact sportif direct, mais sur la sérénité des équipes engagées. Maniema Union, concentrée sur un match à enjeu continental, s’est retrouvée confrontée à une situation périphérique mais perturbante, sans qu’un cadre clairement identifié ne soit évoqué.

Répétition d’une polémique remarquée

Le parallèle avec la finale de la CAN 2025 s’est imposé presque immédiatement. Lors de ce match décisif, l’attention portée aux serviettes avait déjà provoqué une vague de réactions, transformant un détail logistique en sujet de débat. Le fait de voir un épisode similaire se produire peu après, cette fois dans une compétition interclubs, a renforcé l’écho médiatique de l’affaire.

Il convient toutefois de préciser qu’aucune implication directe du Wydad Casablanca n’a été établie dans cet incident. Les faits rapportés concernent uniquement le comportement d’agents du stade. De son côté, Maniema Union n’a pas, à ce stade, rendu publique une démarche officielle, même si l’agacement du banc a été clairement perceptible.

La succession rapide de ces événements a contribué à installer durablement la question dans l’actualité sportive africaine. En l’absence d’éléments confirmant une règle spécifique ou une directive formelle sur l’usage des serviettes, l’affaire repose uniquement sur des faits observés et relayés.