Meurtre de Dolli Molnar à Budapest : une influenceuse fitness assassinée dans son appartement

Dolli Molnar, influenceuse fitness hongroise âgée de 29 ans, a été retrouvée morte dans son appartement de Budapest le 6 janvier 2026. La jeune femme, connue pour ses vidéos de fitness sur TikTok, présentait de nombreuses blessures à l’arme blanche. Un suspect de 33 ans a été arrêté quelques heures après la découverte du corps et n’a pas nié les faits lors de son interrogatoire.

Découverte du corps et arrestation rapide du suspect

Les amis de Dolli Molnar ont alerté les autorités après avoir perdu tout contact avec elle pendant deux jours. Les pompiers ont forcé l’entrée de son appartement situé dans le quartier d’Angyalföld, un secteur résidentiel de la capitale hongroise. Sur place, ils ont découvert le corps de la jeune femme gisant dans une mare de sang, présentant de multiples blessures à l’arme blanche.

L’enquête a rapidement progressé et les forces de l’ordre ont identifié un suspect. E. Gabor, un homme de 33 ans, a été interpellé à son domicile dans le 19e arrondissement de Budapest (Kispest) quelques heures seulement après la découverte du crime. Lors de son interrogatoire, le suspect n’a pas contesté avoir commis le meurtre.

Un meurtre prémédité motivé par l’appât du gain

Selon le tribunal central de Budapest, l’attaque aurait eu lieu après une rencontre entre la victime et son agresseur présumé. Les procureurs soutiennent que le meurtre était prémédité et motivé par le gain financier. Le suspect aurait dérobé plusieurs effets personnels de la victime, notamment son téléphone, des écouteurs et une veste, avant de prendre la fuite.

Les déclarations du suspect ont révélé des intentions troublantes. Selon les éléments communiqués par la justice hongroise, E. Gabor aurait prévu d’utiliser l’argent obtenu du crime pour acquérir une arme illégale, avec l’intention de commettre d’autres actes violents visant des personnalités politiques. Les autorités n’ont pas précisé l’identité des cibles potentielles mentionnées par le suspect.

Dolli Molnar, figure montante du fitness hongrois

Originaire d’Oroszlány, une ville située à l’ouest de Budapest, Dolli Molnar s’était installée dans la capitale hongroise plusieurs années auparavant pour poursuivre sa carrière. Passionnée de culturisme, elle se distinguait par son approche rigoureuse de l’entraînement et de la nutrition. La jeune femme avait participé à plusieurs compétitions nationales de fitness et s’était constitué une communauté fidèle sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où elle partageait des contenus humoristiques et des conseils sportifs.

Sa disparition a provoqué une vague d’émotion en Hongrie. Sa mère a exprimé sa douleur sur les réseaux sociaux : « Mon doux bébé, reviens, je t’en supplie. » De nombreux fans et proches ont également rendu hommage à la jeune femme, saluant son énergie et son ambition.

Une procédure judiciaire en cours

Le suspect a été inculpé de meurtre avec préméditation pour gain financier. L’enquête se poursuit pour établir l’ensemble des circonstances entourant ce crime. Les autorités hongroises n’ont pas communiqué de date pour la tenue d’un éventuel procès. Cette affaire suscite de nombreuses interrogations dans l’opinion publique hongroise sur la sécurité des personnalités exposées sur les réseaux sociaux.