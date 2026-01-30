Millionnaire grâce à la Loterie, il crée un réseau de trafic de drogue et est condamné

La Loterie a longtemps été associée à des histoires de réussite fulgurante, de vies transformées du jour au lendemain et de projets rendus possibles par un simple ticket gagnant. Pour beaucoup, ces gains représentent une sécurité financière, parfois même l’occasion de tourner définitivement la page du travail. Mais certaines trajectoires prennent un virage plus sombre. Au Royaume-Uni, le parcours de John Eric Spiby Senior illustre comment une fortune acquise par le hasard peut aussi devenir le point de départ d’une chute judiciaire retentissante.

À 80 ans, cet ancien retraité britannique a été condamné à une lourde peine de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir joué un rôle central dans un important réseau de trafic de drogue. Une affaire qui tranche radicalement avec l’image habituelle des gagnants de la Loterie nationale.

Un gagnant au cœur d’une organisation criminelle

En 2010, John Eric Spiby remporte 2,4 millions de livres sterling à la Loterie nationale britannique. Une somme suffisante pour assurer une retraite confortable. Pourtant, au fil des années, l’octogénaire ne se retire pas des affaires. Selon les éléments retenus par la justice, il met ses ressources financières au service d’une activité illégale structurée, centrée sur la fabrication et la distribution de drogues présentées comme des médicaments.

Les autorités ont établi que Spiby disposait des moyens financiers nécessaires pour soutenir l’opération. Il aurait notamment mis à disposition des locaux, participé à leur aménagement et financé l’achat de machines industrielles destinées à la production de comprimés. Ces équipements, acquis grâce à son gain à la Loterie, ont permis la fabrication massive de pilules contrefaites.

Pour faciliter leur écoulement, ces produits étaient présentés comme du diazépam, plus connu sous le nom de Valium, un médicament couramment prescrit pour traiter l’anxiété ou certains troubles neurologiques. Derrière cette apparence pharmaceutique se cachait un trafic de drogues organisé, que les enquêteurs ont décrit comme d’une ampleur exceptionnelle. Le réseau ainsi constitué aurait généré une valeur estimée à plusieurs centaines de millions de livres sterling, selon les chiffres évoqués lors du procès.

John Eric Spiby condamné

L’affaire a été jugée devant la Couronne de Bolton. Au terme du procès, la responsabilité de John Eric Spiby dans l’organisation a été retenue. Le tribunal a souligné qu’en dépit de son âge et de sa situation financière privilégiée, l’intéressé avait poursuivi des activités criminelles sur une longue période, bien au-delà de ce qui aurait pu être attendu d’un retraité.

La sentence est lourde. John Eric Spiby a été condamné à 16 ans de prison. Son fils, John Colin Spiby, âgé de 37 ans, également impliqué dans l’opération, a écopé de 9 ans d’emprisonnement. Deux autres hommes reconnus coupables dans ce dossier ont aussi été condamnés : Lee Drury, 45 ans, à 9 ans et 9 mois de prison, et Callum Dorian, 35 ans, à 12 ans. Ces peines traduisent la gravité des faits reprochés et le niveau d’organisation du réseau.

Lors du prononcé du jugement, la cour a insisté sur le caractère méthodique de l’activité mise en place. L’ampleur de la production de drogues découverte par les enquêteurs a été présentée comme sans précédent pour ce type de substances, renforçant la sévérité de la décision judiciaire.