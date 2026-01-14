Neymar révèle une confidence de Messi sur l’envie de rejouer ensemble

Une récente déclaration de Neymar, relayée par divers médias, relance les spéculations autour de Lionel Messi et d’un possible retour symbolique aux côtés de son ancien complice. L’attaquant brésilien a évoqué une discussion privée dans laquelle l’Argentin aurait exprimé le désir de partager à nouveau le terrain. Cette confidence, rapportée par Goal et faite durant un podcast n’a pas encore été confirmée officiellement par Messi lui-même.



Neymar a laissé entendre que Lionel Messi lui aurait confié son envie de rejouer à ses côtés à l’occasion d’un événement spécifique. Les propos de l’ex-superstar du Paris-Saint Germain, ont immédiatement suscité l’intérêt des supporters et des observateurs du football mondial. À défaut de confirmation officielle, l’information circule avec prudence, portée par le poids symbolique du duo et par la portée médiatique des deux joueurs.

Le duo Messi-Neymar et le rêve des supporters

Le joueur de Santos n’a pas évoqué un transfert ni un projet contractuel précis, mais plutôt une intention personnelle exprimée par Messi pour un match. Selon les éléments disponibles, il s’agirait davantage d’un souhait que d’un plan formalisé.

La déclaration intervient dans un contexte où Neymar, souvent interrogé sur son avenir et sur ses relations passées, se montre volontiers nostalgique de ses années européennes. Le nom de Messi revient régulièrement dans ses prises de parole, tant leur association a marqué une époque. Pour Messi, dont la carrière est désormais orientée vers les Etats-Unis, l’idée de retrouver un partenaire historique, même ponctuellement, résonne fortement auprès du public. Les médias spécialisés soulignent cependant l’absence de confirmation directe du camp argentin.

Du FC Barcelone au PSG, une relation sportive qui a marqué une génération

Lionel Messi et Neymar ont partagé le même vestiaire au FC Barcelone entre 2013 et 2017, une période qui reste l’une des plus prolifiques de l’histoire récente du club catalan. Aux côtés de Luis Suárez, ils ont formé un trio offensif redouté, capable d’allier créativité, efficacité et complémentarité. Cette association a notamment conduit le Barça à un triplé historique en 2015, renforçant la légende collective de ces joueurs.

Après le départ de Neymar vers le Paris Saint-Germain, leurs trajectoires se sont séparées avant de se croiser à nouveau en France à partir de 2021. Au PSG, leur collaboration a pris une dimension différente. Malgré des éclairs de génie, leur passage commun à Paris n’a pas produit l’impact européen espéré, illustrant la difficulté de reproduire un équilibre aussi parfait que celui connu en Catalogne.

Ces années partagées expliquent pourquoi la moindre allusion à une réunion potentielle suscite autant d’écho. Leur relation dépasse le cadre strictement professionnel : elle s’est construite sur une compréhension mutuelle du jeu, mais aussi sur une proximité humaine souvent mise en avant dans leurs déclarations passées. Aujourd’hui, alors que Messi évolue dans un championnat moins exposé et que Neymar traverse une phase charnière de sa carrière, l’idée d’un événement réunissant à nouveau les deux stars prend une dimension presque patrimoniale. Il ne s’agirait plus seulement de performance sportive, mais d’un moment destiné à célébrer une époque et un style de football.