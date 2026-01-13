Nigeria : les USA livrent du matériel militaire après les frappes aériennes

Le 25 décembre 2025, les États‑Unis ont mené des frappes aériennes contre des camps liés à l’État islamique dans le nord‑ouest du Nigeria, sous la supervision du président Donald Trump. Ces opérations visaient à neutraliser des militants menaçant les populations locales. Peu de temps après ces opérations, Washington a renforcé son assistance en livrant du matériel militaire à ses partenaires nigérians.

Livraison de matériel militaire américain à Abuja

Le 13 janvier 2026, les États‑Unis ont acheminé du matériel militaire à Abuja pour soutenir les forces nigérianes. Selon le Commandement Afrique de l’armée américaine (AFRICOM) sur X, cette livraison a pour objectif de soutenir les opérations en cours au Nigeria et de renforcer le partenariat de sécurité entre les deux pays. AFRICOM n’a pas précisé le type exact de matériel livré, mais cette initiative montre l’engagement continu des États‑Unis à appuyer les capacités opérationnelles de l’armée nigériane.

Renforcement des opérations nigérianes contre les groupes armés

Cette assistance militaire intervient alors que le Nigeria continue de faire face à des menaces sécuritaires dans ses régions nord-ouest et nord-est. La coordination entre les forces américaines et nigérianes pourrait permettre d’améliorer l’efficacité des interventions sur le terrain, tout en offrant un soutien logistique et technique supplémentaire aux troupes locales. L’approche combinant frappes aériennes et livraisons de matériel souligne l’importance que Washington accorde à la sécurité du Nigeria et à la stabilité de la région.

L’arrivée de ces équipements ouvre la voie à une coopération plus étroite dans la lutte contre les groupes armés et pourrait faciliter la planification de nouvelles opérations ciblées. Pour le Nigeria, cet appui constitue un renfort stratégique immédiat pour ses forces armées dans leurs missions de sécurisation et de protection des populations.