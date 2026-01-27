Ordre des Avocats du Bénin : Me Zachari Baba Body prend les rênes du Barreau

Le Barreau du Bénin a un nouveau bâtonnier. Me Zachari Baba Body succède à Me Angelo Hounkpatin à la tête de l’Ordre des Avocats du Bénin. La cérémonie de passation de charges et de présentation du nouveau bureau s’est tenue lundi 26 janvier 2026, en présence de plusieurs personnalités du monde judiciaire, notamment des hauts magistrats de la Cour suprême ainsi que des représentants des Chambres des notaires et des huissiers.

Élu le 27 décembre 2025 à la Maison de l’Avocat à Cotonou, lors de l’assemblée générale élective du Barreau, Me Zachari Baba Body a reçu l’adhésion de ses confrères régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre. Il prend la direction du Barreau pour un mandat de trois ans, avec pour mission de poursuivre les réformes engagées au cours de la précédente mandature.

Au moment de passer la main, Me Angelo Hounkpatin a exprimé sa satisfaction après trois années d’exercice. « une grande joie d’avoir été au service de tous », a-t-il déclaré, avant de dresser le bilan de son mandat. Il a évoqué, entre autres, les efforts fournis pour renforcer la transparence dans la gestion financière de l’Ordre et la mise en place d’une assurance maladie au profit des avocats. « Avec détermination et dans une ambiance de fraternité et de confraternité, nous nous sommes véritablement donné à la tâche. Je peux vous assurer que je n’ai jamais senti un coup de fatigue en traitant les dossiers de notre maison commune », a-t-il ajouté.

Prenant la parole à son tour, le nouveau bâtonnier a salué le travail accompli et assuré que les dossiers hérités de son prédécesseur seront traités dans la continuité. Il a affiché sa volonté d’exercer un mandat placé sous le signe du rassemblement et de la rigueur. « un Bâtonnier exigeant, très regardant sur la discipline sans égard pour la date d’inscription du tableau des confrères, car notre profession ne saurait être livré à des hommes et des femmes sans scrupule et sans moralité », a-t-il affirmé.

Me Zachari Baba Body entend mettre l’accent sur la défense de l’indépendance et de la dignité de l’avocat, le renforcement de la confraternité et de la solidarité au sein du Barreau, ainsi que l’amélioration continue du niveau professionnel et éthique. Il a également insisté sur la nécessité d’un dialogue institutionnel respectueux avec les autres acteurs du système judiciaire. La remise de présents aux bâtonniers sortant et entrant a marqué la fin de la cérémonie.

Source : Le Matinal